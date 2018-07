WhatsApp bojuje s falešnými zprávami v Indii. Omezí jejich přeposílání

Americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku NASA plánuje do deseti let umístit na orbitu Měsíce malou vesmírnou stanici. Ta by měla sloužit jako základna pro budoucí pravidelné mise na povrchu jediné přirozené družice Země. Informoval o tom zpravodajský portál se zaměřením na technologie CNET.