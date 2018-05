Wi-Fi signál budou vysílat i lampy. Města posílí připojení v ulicích

Více příležitostí připojit se k internetu z mobilu i na ulici bez mobilních dat zamýšlí nabídnout města na jižní Moravě. Některá k tomu zkouší využit nedávno spuštěný evropský dotační program. Například v Mikulově už mají wifi na náměstí několik let. V Kyjově mají na internet připravené lampy na náměstí.

Zřejmě v červnu spustí znojemská radnice veřejnosti přístupnou wifi v turistickém informačním centru v Obrokové ulici v historickém jádru města. „Ucházíme se o evropskou dotaci, ale připojení spustíme asi i bez ohledu na výsledek žádosti,“ řekl místostarosta Jakub Malačka.

Podle některých uživatelů jsou městské wifi připojení zajímavý doplněk. „Wifi má dnes i většina kaváren, ale obvykle musí člověk znát heslo. Volné připojení se může hodit,“ uvažoval student Jiří Brabec ze Znojma.

Evropský projekt, který poskytne patnáct tisíc euro prvním patnácti přihlášeným obcím v každé členské zemi, zkouší například i v Břeclavi. „Wifi body by podle předběžné úvahy mohly vzniknout na přestupním terminálu nebo Masarykově náměstí,“ sdělil mluvčí břeclavské radnice Jiří Holobrádek.

Žádost podali i v Hodoníně. V Kyjově se na rozšíření bezdrátového připojení chystají jinak. „Při rekonstrukci náměstí či prostranství před gymnáziem jsme osadili moderní LED svítidla, která umožňují doplnění o vybavení pro přípojný bod na wifi ,“ uvedl mluvčí tamní radnice Filip Zdražil.

Už několik let si lidé mohou zkontrolovat maily, přečíst sociální sítě nebo třeba ověřit otevírací dobu na úřadech lidé v Mikulově. „Do nového projektu jsme se ani nehlásili, protože ve spolupráci s externí firmou jsme před několika lety zavedli wifi připojení na našem náměstí,“ řekl starosta Mikulova Rostislav Koštial, s tím, že ji vedle turistů používají i místní lidé.

Instalaci veřejně přístupných bodů pro wifi považuje za užitečné Pavel Kovařík. „V současnosti je to potřebné i užitečné. Pokud města instalují jednotlivé body na frekventovaných místech je to v pořádku. Plošné městské sítě by už zasahovaly do sféry, která patří podnikatelům,“ řekl znojemský sociolog, který se věnuje i aplikaci informačních technologií.