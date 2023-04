Stát letos vybere na dani z neočekávaných zisků a odvodu z nadměrného zisku při výrobě elektřiny 40,3 miliardy korun. Vyplývá to z materiálů pro jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, který zveřejnilo ministerstvo financí. Zákon o státním rozpočtu přitom očekával výnos těchto mimořádných opatření 100 miliard korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) tento týden uvedl, že výběr peněz bude nižší, než se čekalo, současně by ale podle něj měly být nižší výdaje na kompenzace vysokých cen energií, na které byly příjmy z mimořádných opatření určeny.

Ministr financí Zbyněk Stanjura | Foto: Deník/Martin Divíšek

Pokles výběru mimořádných nástrojů jde zejména za daní z neočekávaných zisků, kterou stát uvalil na energetické, petrochemické a těžební firmy a na velké banky. Zatímco schválený státní rozpočet předpokládal výběr 85 miliard korun, aktuální výpočet ministerstva financí očekává výnos 28 miliard korun. Ministerstvo odhad přehodnotilo na základě vývoje cen energií a veřejně dostupných údajů o hospodaření bankovního sektoru v roce 2022. Firmy by měly daň odvést v září a v prosinci.

U odvodu z nadměrných příjmů při výrobě elektřiny ministerstvo snížilo odhadovaný výnos na 12,3 miliardy korun z původně plánovaných 15 miliard. Podle údajů o plnění státního rozpočtu dotčené podniky do konce března na odvodu zaplatily 8,2 miliardy korun.

Zvýšení inkasa daní

Materiály pro jednání Výboru pro rozpočtové prognózy očekávají pro letošek také zvýšení inkasa většiny daní. Výjimkou jsou spotřební daň z minerálních olejů a silniční daň. Inkaso spotřební daně z minerálních olejů by se mělo snížit o 2,8 miliardy korun na 76,1 miliardy. Důvodem je zejména snížení spotřební daně na naftu, ke kterému stát přistoupil v reakci na růst cen pohonných hmot po ruské invazi na Ukrajinu. Výnos majetkových a silničních daní by se měl snížit na třetinu z loňských 1,8 miliardy korun, zejména v důsledku odpuštění silniční daně části vozidel.

Na dani z příjmu fyzických osob by měl stát vybrat 216,8 miliardy korun, zatímco loni to bylo 195,5 miliardy korun. Inkaso daně z příjmu právnických osob by se mělo zvýšit na 255,1 miliardy korun z loňských 235,3 miliardy korun. Výnos daně z přidané hodnoty by měl vzrůst na 582,1 miliardy korun proti loňským 536,2 miliardy korun.

Daňové příjmy se odhadují na úrovni veřejných rozpočtů. Řada daní je přitom tzv. sdílených, což znamená, že výnosy z nich se rozdělují mezi státní rozpočet, obce a kraje. Schválený rozpočet pro letošní rok, který počítá s deficitem 295 miliard korun, předpokládá daňové příjmy 947,2 miliardy korun bez sociálního zabezpečení.

Přehled hlavních ukazatelů predikce fiskálních příjmů ČR (podklad pro jednání Výboru pro rozpočtové prognózy), v miliardách korun, hotovostní metodika:

2022 2023 2024 2025 2026 Daň z příjmu fyzických osob 195,5 216,8 231,9 242,7 255,5 Daň z příjmu právnických osob bez DPPO placené obcemi a kraji 235,3 255,1 304,8 319,8 332,4 Daň z neočekávaných zisků - 28 13 11 - Daň z přidané hodnoty 536,2 582,1 613,8 649,2 680,7 Spotřební daň z minerálních olejů 78,9 76,1 85,5 87 87,3 Spotřební daň z tabákových výrobků 59,4 61,2 61 60,7 60,4 Ostatní spotřební daně 22,4 22,5 22,7 22,9 22,9 Odvod z nadměrných příjmů 0 12,3 0,2 - - Majetkové a silniční daně 1,8 0,6 1,3 1,3 1,3 Pojistné na sociální pojištění 637,7 683,5 722,6 754,3 787,6 Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (bez státního pojištěnce) 298,4 320 338,2 352,4 368,2 Stání pojištěnec 129,4 141,1 154,5 157,5 160,7 Ostatní daně a poplatky 15,8 16,2 16,9 17,9 18,9

Zdroj: Ministerstvo financí