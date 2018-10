Youth, Speak Up! Desítky úspěšných mladých lidí se sejdou v Lucerně

Inspirativní mladí lidé z různých profesních oborů se už v pondělí 8. října sejdou v Lucerna Music Baru. Uskuteční se zde Festival demokracie Forum 2000 ve spolupráci s Klubem mladých politologů. V rámci této akce zde každý uvede svou představu budoucnosti České republiky.

Ilustrační fotoFoto: Shutterstock

"První část bude složena z krátkých projevů jednotlivých řečníků, ve kterých shrnou, čím se zabývají, čeho by chtěli ve svých oborech docílit, jak by jim „stát“ mohl jít v jejich snažení naproti, kde vidí překážky, co u nás chybí k naplnění jejich cílů," uvedla Jana Soukupová z Klubu mladých politologů.

Celá událost bude zakončena veřejnou debatou s diváky. Akce zúčastní mimo jiné zpěvák Tomáš Klus, ekonom Dominik Stroukal ze serveru Roklen24, spoluzakladatel aplikace Liftago Ondřej Krátký, kuchař a autor několika kuchařek Martin Škoda, redaktorka Respektu Andrea Procházková, inovátor a podnikatel Libor Hoření (Toprecepty.cz).

Zúčastní se rovněž: digitální stratég Tomáš Pánek, analytička Veronika Víchová (Kremlin Watch), farmář a podnikatel Petr Šrámek, právník Petr Chytil (Havel & Partners), Tereza Harazímová (fashion market(h)ink, Inspired by Vermont), zakladatelka Frusack Hana Němcová, spoluzakladatelka projektu Nevypusť duši Marie Salomonová, analytik Jan Husák (Česká rada dětí a mládeže) a advokát Vojtěch Sucharda (partner ARROWS advokátní kancelář).

Akce se bude konat i on-line. Na dálku se připojí cestovatel a spisovatel Ladislav Zibura, blogerka Trang DoThu (asijatka.cz), lékařka Kateřina Vacková (Loono), vědkyně Karina Zadorozhny (biochemie) a vědkyně Zuzana Holubcová (reprodukční medicína).

Akce se uskuteční v pondělí 8. října 2018 od 18:30.

Klub mladých politologů je studentská organizace působící na Vysoké škole ekonomické. Působí aktivně od roku 2010 a svou činností sdružuje mladé lidi se zájmem o politiku a dění ve společnosti. Pořádáme přednášky o aktuálních společenských problémech a debaty s významnými osobnostmi. Naším cílem je pozitivně přispět k utváření politické kultury v české společnosti a zvýšení občanské vzdělanosti.