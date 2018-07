Z brněnského letiště odletí o prázdninách o třetinu více letadel než loni

Kristýna Komosná z Moravského Žižkova na Břeclavsku se chystá brzy s manželem k moři. Letět chce z brněnského letiště. „Pravděpodobně do Řecka,“ svěřila se žena. Plán letět za volnými dny z krajského města má stejně jako Komosná řada dalších lidí.

Letiště v brněnských Tuřanech. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

O letošních letních prázdninách tam odbaví až o třicet procent letadel naplněných cestujícími víc než loni. Vyplývá to z plánovaného letového řádu letiště. „V předchozích letech o prázdninách prošlo brněnským letištěm měsíčně až sto tisíc cestujících, letos jich může být až o třetinu víc,“ řekl vedoucí provozního úseku brněnského letiště Radek Lang.

Podle údajů letiště letos lidé míří stejně jako v předchozích letech nejčastěji do Řecka a Bulharska. „Stále víc cestujících odlétá také do Turecka a Egypta, tedy destinací, které dřív zaznamenaly propad zájmu kvůli nepříznivé bezpečnostní situaci v těchto zemích,“ oznámila mluvčí letiště Kateřina Pichalová.



Kromě sezonních letů mají cestující možnost využít i pravidelné lety do Londýna a Mnichova, kam letadla z Brna míří každý den od pondělí do neděle. Od října bude létat nová linka do italského Milána. „Milán-Bergamo je oblíbená destinace cestujících z našeho regionu,“ sdělil minulý týden předseda představenstva Letiště Brno Milan Kratina.