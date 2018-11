Z jedné aplikace do více bank? Nechceme, nepotřebujeme, říká většina Čechů

Češi o multibankovní mobilní aplikace příliš zájem nemají. Každý druhý se k jejich využívání staví spíše negativně. Jsou totiž přesvědčeni, že je nepotřebují. Navíc se obávají jednak úniku dat, jednak obtěžování nevyžádanými marketingovými nabídkami.

Multibankovním aplikacím, které umožňují ovládat více účtů vedených u více bank prostřednictvím jednoho programu na mobilu či tabletu, se nebrání pouze třetina Čechů. Vyplynulo to z marketingového výzkumu Equa bank realizovaného výzkumnou agenturou STEM/MARK.

„Každý druhý dotazovaný tvrdí, že o tuto aplikaci nemá zájem, protože ji nepotřebuje, třetina respondentů se pak bojí úniku osobních dat,“ zhodnotil výsledky průzkumu Ondřej Hák, ředitel produktů a rozvoje obchodu retailového bankovnictví Equa bank.

Kromě nepotřebnosti a strachu z úniku dat se Češi při užívání multibankovních aplikací obávají, aby banky mezi sebou nesdílely informace o jejich transakcích nebo osobní údaje obecně. Respondenti předpokládají, že sdílená data by bankovním ústavům sloužila k aktivnímu oslovování klientů v rámci marketingových kampaní.

Když už, tak od mé vlastní banky

Pokud by lidé přeci jen multibankovní aplikaci využili, jednoznačně preferují, aby to byla aplikace jejich hlavní banky. Jen 12 procent dotazovaných by dalo přednost multibankovní aplikaci od nezávislé instituce a čtvrtina respondentů by si dokázala představit, že by využívala multibankovní aplikaci od jiné než od své hlavní banky.

Češi ostatně nejsou ani nadšenými uživateli běžných mobilních bankovních aplikací. Svůj pčet pomocí nich ovládá méně než polovina zákazníků českých bank. „Zde už ale narážíme na odlišné přístupy klientů jednotlivých bank. Například u nás využívá mobilní bankovnictví každý druhý klient, což ve srovnání s ostatními bankami představuje nadprůměr,“ doplnil Hák.

Průzkum se uskutečnil na přelomu srpna a září 2018 metodou internetového dotazování CAWI na vzorku 310 rozhovorů.