Z Karviné až do „Velkého jablka“. Projekt bývalých studentů slaví úspěch

Dvojice absolventů Střední průmyslové školy v Karviné přišla s inovativním nápadem, jak zjednodušit a urychlit proces zpracování faktur. Oceněný projekt představila i technickým špičkám ve Spojených státech.

Inovativní nápad představili v pátek autoři i na své bývalé karvinské střední škole.Foto: Deník / Pavla Krůčková

Učíme stroje myslet. Tak zní heslo čerstvých bakalářů a absolventů Střední průmyslové školy v Karviné Miloslava Szczypky a Jana Tyce, kteří přišli s inovativním nápadem na automatické zpracování firemních faktur (a nejen jich).

Se svým systémem, založeným na umělé inteligenci, se tvůrci přihlásili i do tzv. Green Lightu – soutěže Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB), ze které si odnesli cenu rektora a nemalou finanční odměnu na další rozvoj.

„Už na střední škole jsme se chtěli do nějakého projektu pustit. Jen nám chyběla inspirace. Tu nám pak poskytl kolega Petr Krivánek ze Slovenska, který už zhruba 20 let vede vlastní firmu a problém všudypřítomných faktur a nedostatku času na jejich zpracování je jeho denním chlebem. Náš systém přitom dokáže faktury, ale třeba i novinové články, či jiné podobné texty automaticky roztřídit a zařadit do účetnictví. Beze strachu, že se faktury někdy „zatoulají“ nebo neuhradí včas,“ přiblížil myšlenku Miloslav Szczypka, který spolu s kolegou prezentoval originální projekt i na konferenci TechDay v New Yorku.

„Setkání probíhá vždy v květnu a spojuje technické špičky z celého světa. Už to, že jsme dostali možnost náš nápad zdejším lidem představit a vyslechnout si jejich názor, si moc považujeme,“ doplnil Szcypka.

Podle vlastních slov chtějí autoři v oceněném projektu s názvem Waps Technologies pokračovat i do budoucna a rozšířit svůj tým o další nadšené lidi.