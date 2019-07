Nejvytíženější destinací podle počtu odbavených cestujících byl i letos Londýn, nejvyšší absolutní nárůst zaznamenal Amsterdam. Oproti stejnému období loňského roku významně narostl také počet odbavených cestujících na dálkových linkách, a to o deset procent.

Podle šéfa Letiště Praha Václava Řehoře se letošní přírůstky cestujících pohybují na horní hranici odhadů z počátku roku. „K tak dobrému výsledku přispělo zahájení přímých spojení do celkem devíti nových destinací, příchod tří nových dopravců a navýšení frekvencí na deseti linkách, z toho jedné dálkové,“ uvedl Řehoř. Podle něj výsledky ukazují, že se ruzyňského provozu doposud nijak zásadně nedotklo uzemnění letadel Boeing 737 MAX.

Cestující letos v pololetí nejvíce využívali leteckých spojení z Prahy do Londýna. V žebříčku nejvytíženějších destinací následuje Paříž, Moskva, Amsterdam a Frankfurt. Mezi Prahou a Londýnem se v prvním pololetí 2019 uskutečnilo také nejvíce letů, konkrétně až 95 letů týdně. Do Moskvy směřovalo až 63 letů týdně, do Paříže až 58 letů týdně, do Amsterdamu až 54 letů týdně a do Varšavy až 51 letů za týden.

Největší nárůst cestujících zaznamenala přímá letecká spojení do Amsterdamu (meziroční nárůst přibližně 30 tisíc cestujících), Antalye (26 tisíc), Dauhá (25 tisíc), Rigy (18 tisíc) a Kodaně (16 tisíc).

Počty odbavených cestujících rostly také na dálkových linkách. V meziročním srovnání bylo v prvních šesti měsících letošního roku na celkem patnácti přímých dálkových linkách z Prahy odbaveno o 10 % cestujících více.

„Síť krátkých leteckých spojení po Evropě máme již velmi dobře pokrytou. Rozšiřování dálkových linek je proto důležitým bodem naší strategie rozvoje přímých leteckých spojení z Prahy. Další nárůst počtu odbavených cestujících na dálkových linkách nám potvrzuje, že tato strategie je správná a že rozšiřování dálkových leteckých spojení má značný potenciál,“ doplnil Řehoř.

Nejvytíženější dálkovou destinací byla v prvním pololetí 2019 Dubaj s celkem 224 tisíci odbavenými cestujícími.

TOP země podle počtu odbavených cestujících

pořadí země cestující 1. Velká Británie 1 030 327 2. Itálie 675 681 3. Rusko 588 285 4. Francie 567 988 5. Německo 560 010

TOP destinace (všechna operovaná letiště) podle odbavených cestujících

pořadí destinace cestující 1. Londýn 661 289 2. Moskva 439 455 3. Paříž 409 546 4. Amsterdam 357 254 5. Frankfurt 261 172

TOP destinace podle počtu týdenních frekvencí