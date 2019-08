Pořadí sestavuje společnost OAG, která tržby spočítala za období od dubna loňského roku do konce letošního března. Z jejích dat ale vyplývá, že i přes meziroční nárůst počtu spojů na této lince výdělek mírně poklesl. Stojí za tím především dlouhodobé snižování cen transatlantického spojení. I tak jsou tržby na trase přes Atlantik 27 tisíc dolarů (627 tisíc korun) za hodinu.

Vysoké tržby OAG vysvětluje i tím, že British Airways mají na této trase 30 procent kapacity v byznys nebo první třídě. Přesto se nejedná o úplně nejvýnosnější spojení. Trumf drží Singapore Airlines na trase mezi Singapurem a Jakartou. Aerolinky evidovaly tržby přes 38 tisíc dolarů (882 tisíc korun) za hodinu.

Nový žebříček se od loňského příliš neliší. V první desítce si jen některé linky vyměnily pořadí. Pět z deseti linek začíná nebo končí v Londýně na Heathrow, sedm z deseti pak startuje v Severní Americe.

Podle OAG stabilita žebříčku ukazuje, jak cenné jsou pro vybrané aerolinky a jak si drží za každou cenu své pozice. Větší konkurenci obvykle brání nedostatek kapacity na letištích. Heathrow je typickým příkladem, kam se noví hráči prakticky nemají šanci dostat, aniž by neplatili až miliardové částky za takzvané sloty od jiných dopravců.

Triumf aliance oneWorld

British Airways vydělává v přepočtu na hodinu ještě více na trase z Londýna do Bostonu, kde ale nemá takový objem tržeb, aby se linka dostala do první desítky. Důkazem toho, že konkurence může výrazně snížit tržby v přepočtu na letovou hodinu, je spojení Air Canada mezi Vancouverem a Torontem, kde dopravce z každé hodiny utrží necelých dvanáct tisíc dolarů (279 tisíc korun). Podle OAG to jde na vrub především nízkonákladové konkurenci.

Zajímavý je žebříček i z pohledu jednotlivých leteckých aliancí. Polovina z deseti nejvýnosnějších linek patří do aliance oneWorld, do jejíž řad patří právě British Airway, American Airlines nebo australský Quantas. Na Skyteam, jehož součástí jsou třeba České aerolinie, Air France, KLM nebo americká Delta Airlines, nezbylo v desítce místo.