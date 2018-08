Olomoucká tramvaj zdobí střechu rodinného domu. Co tam dělá?

/FOTOGALERIE/ Ještě letos v červnu přepravovala v Olomouci cestující, dnes je k vidění na střeše garáže u rodinného domu.

Nevšední parkoviště v jedné jihlavské ulici olomoucké tramvaji připravilo Občanského sdružení za záchranu historických trolejbusů a autobusů v Jihlavě.

Pořízením tramvaje T3 SUCS chtělo sdružení vzdát hold nejúspěšnějším tramvajím T3, vůz č. 166 je navíc první tramvají, který rozšířil sbírku veteránů.

Originální umístění nového přírůstku u domu jednoho z členů sdružení vybrali jihlavští nadšenci proto, aby lidé mohli vůz lépe vidět. Nyní chtějí prostor kolem přetvořit tak, aby to vypadalo, že je tramvaj právě na cestě.

„Umístění tramvaje na rodinném domě jsme samozřejmě zaznamenali a je pravda, že se nejedná o běžné využití vozu. Na druhou stranu kreativitě se meze nekladou a těšíme se na další originální využití našich vyřazených vozidel,“ sdělila mluvčí Dopravního podniku města Olomouc Martina Krčová.

Netradiční umístění? Je více na očích

Z Hané na Vysočinu tramvaj převezlo nákladní auto ve čtvrtek 26. července a podle informací dopravního podniku bude vůz sloužit jako klubovna občanského sdružení.

Rozruch však vzbudilo její umístění. Fanoušci teď tramvaj najdou na střeše garáže jednoho z členů sdružení, v jihlavské ulici Lidická kolonie v městské části Slunce.

„Občanský spolek má k dispozici halu, kde by tramvaj mohla parkovat. Nevýhodou by ale bylo, že by nemohla z haly vyjíždět, nejsou tam koleje, a tak by ji fanoušci nemohli vidět. Proto bylo rozhodnuto o umístění, které je více na očích,“ uvedl olomoucký dopravní podnik na sociálních sítích.

Tramvaj je posazena na střeše na železné konstrukci a pro její umístění si musel nový majitel vyřídit povolení a také vyjádření statika.

Finální úpravy

Členové občanského sdružení teď plánují konstrukci, na které je tramvaj umístěna upravit tak, aby budila dojem, že je stroj stále v provozu a je právě na cestě.

To znamená, že nebudou vidět železné nosníky, ale zemina, nebo tráva. Konkrétní provedení ale ještě není úplně jasné.

„Zatím máme v plánu, že venkovní design nebudeme měnit, takže by vůz měl stále vypadat jako by zrovna jezdil Olomoucí. Ale pokud se lak za čas oprýská, opravíme ho už v klasickém historickém stylu, v červeno-béžové barvě, jak známe tramvaje T3 z Prahy a jak původně vypadaly i ty olomoucké,“ sdělil pro olomoucký dopravní podnik člen občanského sdružení, pan Bohuňovský.

Prodávají dalších 11 tramvají

Dopravní podnik města Olomouce má v letošním roce v plánu prodat celkem jedenáct tramvají, přičemž některé už v tuto chvíli změnili majitele. Jedná se o nejstarší vozidla T3 a jejich modernizovanější verze T3SU a T3M.

„Prodej probíhá naprosto standardně, na našem webu, případně i na některých inzertních webech, je zveřejněn inzerát na prodej tramvají a je stanoven termín pro podávání nabídek. Po uplynutí termínu se obálky s nabídkami otevřou a vozidla získá nejvyšší nabídka,“ vysvětlila Martina Krčová a doplnila, že prodejní cena je různá.

„Záleží na konkrétních nabídkách. Jedná se většinou o částky v desítkách tisíc korun. Samozřejmě tramvaje jsou řádově dražší než autobusy,“ poznamenala.

Další využití je na nových majitelích

Využití prodaných vozidel jak pak plně na nových majitelích.

„Stává se, že vozidla jdou do šrotu, ale i že jsou dál využívána k provozu, u autobusů například jako vozidlo autoškoly, nebo dopravní prostředek pro sportovní kluby. Tramvaje mohou dále sloužit například v zahraničí. O přesném využití informace nemáme,“ doplnila mluvčí.

Vozový park dopravního podniku letos rozšířily dvě modernizované tramvaje Vario a do konce roku přibude ještě osm nových tramvají EVO.