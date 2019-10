Krátce před půl čtvrtou odpolední se včera v mlze nad pardubickým letištěm objevila přistávací světla letounu Boeing 737-800 s nápisem SkyUp na ocasní ploše. Za chvíli již letadlo hladce přistálo na ranveji. Právě nízkonákladová společnost SkyUp Airlines bude zajišťovat spojení mezi Pardubicemi a hlavním městem Ukrajiny Kyjevem.

Pravidelná linka, která bude z Pardubic létat třikrát a od prosince dokonce čtyřikrát týdně, má podle vedení pardubického letiště umožnit následné spojení do celého světa. Nejlevnější zpáteční letenky lze na webu ukrajinské společnosti zakoupit za 100 dolarů, tedy zhruba 2300 korun.

Svůj pravidelný provoz zahájila linka včera inauguračním letem, který byl ovšem kvůli nepříznivému počasí o více než tři hodiny opožděn. „Toto spojení otevírá Pardubicím celý svět. Ukrajina je totiž nejenom hezká země s celou řadou památek a krásnými městy, ale kyjevské mezinárodní letiště nabízí lety do celého světa. Jsem velice ráda, že se nám podařilo získat tohoto nízkonákladového dopravce, který má moderní letadla. Pevně věřím, že naši cestující budou maximálně spokojeni,“ nechala se krátce po příletu prvních pasažérů slyšet ředitelka letiště Hana Šmejkalová a dodala, že doba letu mezi oběma destinacemi je zhruba hodina a půl.

Velký zájem

„Od prosince navíc budou lety mezi Pardubicemi a Kyjevem uskutečňovány čtyřikrát týdně, a to díky velkému zájmu ze strany cestujících i cestovních kanceláří. Očekáváme, že se počet odbavených cestujících v letošním roce oproti původnímu předpokladu zvýší přibližně o deset tisíc lidí,“ uvedla Šmejkalová.

Ředitelka letiště dál jedná i s jinými dopravními společnostmi, ale vrásky na čele ji dělá současná situace spojená s krachem cestovní kanceláře Thomas Cook.

„S tím šel ruku v ruce i problém třetího největšího operátora na českém trhu Neckermanna. My potřebujeme zajistit nadcházející letní sezonu tak, abychom vrátili do Pardubic charterové linky, se kterými jsme letos nemohli počítat,“ dodala ředitelka s tím, že v blízké době by do Pardubic měly létat i další dvě nové linky. „Snad se jich dočkáme, ale nechci předbíhat. Vše je v jednání,“ řekla Šmejkalová.