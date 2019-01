Mariánské Lázně mají ve svém centru další chloubu. Je jím zrekonstruovaná stáčírna léčivých pramenů akciové společnosti Bohemia Healing Marienbad Waters. Ta už začala ve velkém vyrábět oblíbenou léčivou vodu.

Současnost a minulost. Stav objektu v Mariánských Lázních před rekonstrukcí a po ní | Foto: Jiří Mašek

Byla to doslova ruina na prodej. Před spadnutím. A tak přišlo významné rozhodnutí, že do projektu investují desítky milionů korun. Budovu zachránili a obnovili její původní účel. Zrekonstruovaná stáčírna lázeňských pramenů v Mariánských Lázních byla zkolaudována v závěru loňského roku a zahájila provoz.

Za veškerou aktivitou stojí akciová společnost Bohemia Healing Marienbad Waters (BHMW).

„Když jsme si před lety nechali zpracovat audit, výsledek nás nemile překvapil, byl doslova hrůzostrašný. Přesto jsme se rozhodli do tohoto projektu jít. A vše nasvědčuje tomu, že tohle rozhodnutí bylo správné,“ říká Vojtěch Milko, výkonný ředitel společnosti BHMW.

Od podlahy po střechu vše nové

„Celkové náklady na pořízení nové technologické linky do stáčírny a rekonstrukce stáčírny lázeňských pramenů v Mariánských Lázních byly vyčísleny na více než 101 milionů korun.

Mariánskolázeňská technologická linka s příslušenstvím je určena pro kompletní výrobu balené přírodní minerální vody Aqua Maria a výtěžku z přírodního zdroje Rudolfův pramen, případně Excelsior, v tradiční stáčírně.

„Všechny dotace z Evropské unie činily celkem 47,5 milionu korun,“ vysvětluje ekonomický ředitel společnosti Ondřej Chrt.

„Když to řeknu úplně otevřeně a laicky, vše jsme v budovách doslova „vykuchali“ a museli všechno zhotovit nové, a to od podlah až po střechu,“ vzpomíná na minulost Vojtěch Milko.

Spolupráce s městem pomohla

Vše od první myšlenky po dokončení trvalo tři roky, bylo nutné vyřešit spousty administrativních záležitostí, a to i s městem Mariánské Lázně, které například vlastnilo práva na stáčení a ochranné známky. „S městem jsme ale našli společnou řeč a jsme si navzájem dobrými partnery,“ tvrdí Vojtěch Milko.

Ten také podotýká, že z ruiny po rekonstrukci vykvetla pro všechny lidi ve firmě a lidi v okolí doslova radost.

Chtěli jsme rozšířit naše portfolio léčivých lázeňských pramenů, čerpali jsme zkušenosti z rekonstrukce stáčírny v Bílině.

Než se ale radost z dokončené stáčírny dostavila, chvíli to trvalo. Než BHMW koupila a poté rekonstruovala stáčírnu v Mariánských Lázních, zrekonstruovala ředitelství zřídel v Bílině. Právě tam sídlí hlavní výrobní závod a vedení akciové společnosti. Stáčírna v Bílině má podobu zámku a vznikla v roce 1898.

„Rekonstrukce trvala tři roky. Během toho jsme čerpali zkušenosti pro rekonstrukci stáčírny v Mariánkách. Chtěli jsme rozšířit naše portfolio léčivých lázeňských pramenů. Trochu nás takzvaně postrčil i jeden ze zahraničních odběratelů, který nám dal najevo, že o mariánskolázeňské prameny bude mít zájem.

I když jsme tušili, do čeho jdeme, objevila se samozřejmě spousta neočekávaných věcí, ale vše jsme vyřešili. Tím, že jsme měli zkušenosti, mohli jsme se soustředit více na detaily, které jsme doslova piplali,“ říká Vojtěch Milko.

Přijde i nápoj Head

V mariánskolázeňské stáčírně najde práci 12 lidí z regionu. Pracovat se tu bude na dvě směny.

Kapacita zdrojů umožňuje stočit tři miliony litrů vody Aqua Maria, dále pak 700 tisíc litrů Rudolfova pramene a také 200 tisíc litrů Ferdinandova pramene.

Navíc se obě stáčírny chystají v těchto dnech začít vyrábět nápoje Head (celosvětový výrobce sportovního zboží a doplňků pozn. red.). BHMW je totiž již několik měsíců oficiálním licensorem této nadnárodní firmy.

„Mariánské Lázně mají oproti Bílině výhodu, že jsou tam přímo na místě lázeňské domy. To je obrovský marketingový dar. Usilujeme také o to, aby brzy bylo aktivní lázeňství i v Bílině,“ říká manažer marketingu BHMW Karel Bašta. „Je zcela jedno, zda bude privátní, či městské. Tohle město a region by si to zasloužily a věříme, že lázně se tu uživí. Vždyť o prameny mají zájem nejen lidé z naší republiky nebo z Evropy, ale i z Asie a Ameriky,“ dodává Karel Bašta.

Vojtěch Milko: Že by zásoby léčivých pramenů došly, toho se nemusíme obávat

Stačí pár minut a máte pocit, že se Vojtěch Milko musel s trochou nadsázky narodit z lázeňského pramene. Že odvětví rozumí, to je pochopitelné, ale jeho zápal, odhodlání, nadšení a pozitivní energie jsou nakažlivé. Možná i proto se akciové společnosti Bohemia Healing Marienbad Waters (BHMW) daří. Vojtěch Milko je výkonným ředitelem této společnosti.

S polečnost BHMW koupila a zrekonstruovala v Mariánských Lázních stáčírnu léčivých lázeňských pramenů. I o tom jsme si s Vojtěchem Milkem povídali.

Jaké účinky mají tyto prameny na naše zdraví?

Rudolfův pramen je hlavním pramenem Mariánských Lázní. Je přirozeně perlivý, silně mineralizovaný, má zvýšený obsah železa, vápníku a kyseliny křemičité. Je vhodný při onemocnění močového ústrojí a ledvin, při osteoporóze, při revmatismu. Prospívá při rekonvalescenci pacientů po operacích s metabolickými obtížemi. Ferdinandův pramen je zemitá železitá kyselka s menším obsahem minerálních látek a s vysokým obsahem vápníku. Využívá se pro pitné kúry a k přípravě uhličitých koupelí. Aqua Maria je lehce mineralizovaná voda vhodná pro celodenní pitný režim.

Začínáte také s výrobou nápojů pro značku Head, celosvětového výrobce sportovního zboží a doplňků. Proč?

Měl jsem myšlenku, že bychom mohli pro některou světovou sportovní značku vyrábět celý nápojový segment. Nakonec jsem se dohodl s firmou Head a stali jsme se jejich oficiálním licensorem, tedy divizí Head drinks.

Jaký sortiment produkujete v hlavním závodě v Bílině?

Bílinská kyselka je královna lázeňských pramenů. Používá se při diabetu, pálení žáhy, ledvinových a močových kamenech. Vhodná je i pro inhalace a pro rozpouštění hlenu. Zaječická hořká má spolehlivý projímavý účinek, rozpouští obsah střev. Na rozdíl od jiných projímadel působí mechanicky a nezpůsobuje křeče.

Stáčíte do plastových i skleněných lahví. Dávná minulost patřila vodě v džbáncích. Neuvažujete o nich?

Pro propagační a dárkové účely určitě. Naším záměrem je vytvořit limitovanou edici, a tím poukázat na historii, chceme propagovat naši republiku. Oslovili jsme agentury CzechTrade a CzechTourism a připravujeme například dárkové balení našich pramenů i s pitnými pohárky pro Čínu.

Lze říci, o jaký lázeňský pramen je největší zájem?

Každý pramen je specifický a každý má svůj účel použití. To není jako limonáda, že jedna chutná více a druhá méně. Největší obrátkovost má pochopitelně Bílinská kyselka, kterou spousta zákazníků pije pro její lahodnou chuť jako nápoj.

Jaká je vhodná teplota konzumovaných lázeňských pramenů?

Všeobecně platí, že je vhodné je pít při pokojové teplotě. Já je ale piju rád studené, kolegyně zase teplejší. Záleží na předpisu balneologa (balneologie je nauka o léčivých vodách, lázních a účincích na liorganismus – pozn. red.).

Není třeba se obávat, že vám mohou v nejbližší době vyschnout prameny?

Že by zásoby léčivých pramenů došly, toho se nemusíme obávat. Množství jímané vody z lokality je vždy zcela zanedbatelné vzhledem k její rozloze. Zdroje jsou vedeny jako trvale obnovitelné.

Představte stručně vaši firmu.

Bohemia Healing Marienbad Waters, a. s., je česká firma. Před lety jsme znovuobnovili stáčení Bílinské kyselky a Zaječické hořké vody. Ředitelství v Bílině rozesílá vodu už od roku 1664. Za minulého režimu se „podařilo“ tyto prameny uzavřít za železnou oponu. My jim jen navracíme jejich zasloužený domácí i zahraniční věhlas. Bílinská je totiž nejcennějším evropským pitným lázeňským pramenem a Zaječická je zase jediná pravá hořká voda na světě.