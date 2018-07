Z USA až do Francie. Google povede do Evropy svůj druhý podmořský kabel

Až 4000 mil, tedy téměř šest a půl tisíce kilometrů. Tolik bude měřit kabel o čtyřech vláknech, kterým hodlá společnost Google napodruhé spojit USA s Evropou. Povede ze severu Virginie na západní pobřeží Francie a pokrývat i spojovat má oblasti zmíněného amerického státu s Belgií.

Google již v lednu letošního roku oznámil, že chce vybudovat kabelové cesty, které nebude muset sdílet s dalšími vlastníky. Jednu z nich už stihl navrhnout – kabel Curie, pojmenovaný po slavné francouzské vědkyni polského původu, má spojit Los Angeles s Chile a do oběhu se zapojí v příštím roce.

Další, jenž by měl být spuštěn také v roce 2019, se nazývá Havfrue, což je dánské označení pro malou mořskou vílu. Vést by měl právě ze země ze severu Evropy (pokrývat má spolu s ní také Irsko) rovněž do Spojených států. V neposlední řadě se připravuje natažení kabelu Hongkong-Guam – ten by měl jít on-line zhruba ve stejnou dobu a spojí, což asi nikoho nepřekvapí, Hongkong a ostrov Guam.



Nyní společnost buduje cestu, jež povede pod oceánem od severu Virginie až do Francie. Zajímavostí je, že nebude pokrývat zemi galského kohouta, nýbrž sousední Belgii. Měla by se jmenovat Dunant, a to podle švýcarského vítěze Nobelovy ceny míru a zakladatele Červeného kříže Henriho Dunanta.

„Naší preferencí bylo nebýt v asociaci firem, které zavedení těchto kabelů plánují spolu,“ vysvětlil úmysl Googlu Ben Treynor Snoss, člen vedení společnosti. Zmíněný Dunant má měřit necelých 4000 mil, tedy zhruba 6437 kilometrů.



Výhodou vlastních kabelů podle Googlu je, že mohou vést přesně těmi body, které společnost potřebuje k napojení na datová centra a nemusí se ohlížet na potřeby ostatních. Rovněž pak bude vlastnit celé blíže nespecifikované pásmo, jímž kabel povede, a to po celou dobu jeho životnosti (uvádí se rozmezí patnácti a pětadvaceti let).

Dunant bude po kabelu Havfrue teprve druhým kabelem Googlu, který povede k Evropě. Společnost bude mít, spolu se zmíněnými projekty, v pohotovosti celkem třináct kusů, přičemž většina z nich směřuje do Asie či Jižní Ameriky. Posledním kabelem podobné délky byl ten, na němž se vloni domluvil Microsoft s Facebookem – vede rovněž z Virginie, avšak do španělského Bilbaa.