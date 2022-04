Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) byla za leden a únor průměrná cena jatečních kuřat 23,25 korun za kilo. To je meziroční nárůst o 14 haléřů. S růstem ceny nákladů se ale za tuto cenu zemědělcům nevyplatí drůbež prodávat.

V současné době nejvíce ovlivňují ceny drůbeže zvyšující se ceny krmného obilí. „Náklady na nákup obilí vzrostly o 200 až 300 procent,“ uvedla ředitelka regionální agrární komory Pardubického kraje Vanda Rektorisová.

Cenu chovu kuřat zvyšuje ale mnohem více faktorů. „Situace tuzemských chovatelů drůbeže je nadále neudržitelná a začíná jim docházet trpělivost. Potýkají se s růstem vstupních nákladů, který ještě urychlil rusko-ukrajinský konflikt. O desítky až stovky procent zdražují krmné směsi, energie, pohonné hmoty, ale chovatelé mají omezené možnosti promítnout tento růst do cen, za které prodávají své zboží,“ říká tajemnice Agrární komory ČR Gabriela Dlouhá.

Podle ní už víc než polovina chovatelů v republice chce své chovy omezit.

Chovatelé nemají na konečnou cenu vliv

Předseda společnosti MORAS v Moravanech Milan Roček uvedl, že na konečnou cenu pro zákazníka chovatelé nemají velký vliv. „Zdražování vnímáme, ale my s tím bohužel nemůžeme nic dělat, protože jsme závislí na tom, co nám jatka dají. My si nemůžeme diktovat ceny,“ dodal předseda společnosti, kde chovají kuřata, krůty a prasata.

„To je živý materiál. Výkupní cenu bohužel neovlivníme, drůbež nelze schovat do skladu a za půl roku prodat za lepší cenu,“ krčil rameny Roček.

Na chov drůbeže má vliv i ptačí chřipka. Ta v lednu postihla například chov kachen v Lipoticích na Pardubicku. Hasiči tehdy pomocí plynu zlikvidovali více než tři tisíce kachen.

Mnohým chovatelům v republice už to zlomilo vaz. V kraji se zatím drží. „V Pardubickém kraji nemám od výrobců žádné signály, že by někdo chtěl končit. Budou muset přenášet náklady dál,“ řekla Vanda Rektorisová s tím, že podobně je na tom i chov prasat.

Společnost z Moravan, ale přiznala problémy. „My jsme na hraně, budeme přemýšlet, jestli nebudeme rušit chovy, protože donekonečna sponzorovat živočišnou výrobu nelze,“ upozornil Milan Roček.

Ceny zvyšuje i konkurence a poptávka po obilí. „Nevíme, jaká bude sklizeň, ale Španělé, kteří jsou našimi přímými konkurenty v chovu prasat, skupují obiloviny. Oni nemají žádná pole, kde by si to mohli vypěstovat, proto nakupují u nás. Jak roste poptávka, roste i cena,“ vysvětlila Rektorisová.

Účetní zemědělského družstva (ZD) Mrakotín Lenka Hyksová poukázala na to, že náklady se neúměrně zvyšují. Vše začíná již na poli, protože většinu krmných směsí si vyrábějí z vlastních plodin a promítá se do nich narůstající cena hnojiv, postřiků, ale i nafty. „V neposlední řadě také zájem o kvalitní odměnu našich stálých zaměstnanců,“ vysvětlila Hyksová.

Ohromné množství energie

Chov kuřat potřebuje ohromné množství energie. Malým kuřatům se musí topit, větším se především v letních měsících větrá, protože podestýlka a exkrementy produkují škodlivý čpavek, který musí z hal pryč. Navíc musí mít chovatelé zásoby paliva v případě výpadku elektřiny, protože jinak by kuřata rychle uhynula.

Zákazníci si však zvykli kupovat levnější maso z ciziny. „V dnešní době stále rostoucích cen si spousta lidí, kteří si nemohou dovolit koupit naše kvalitní, i když o něco málo dražší maso, koupí raději levné nekvalitní,“ potvrdila Lenka Hyksová ze ZD Mrakotín.

Dříve se podle Milana Ročka ze společnosti MORAS měnila cena drůbeže jednou za rok, dnes se zdražuje každý měsíc. Chovatelé ceny navyšovat musí, i když neradi. „Bojíme se, že maso neprodáme. V následujícím turnusu prodeje, tedy v červnu, budeme muset cenu trochu navýšit, protože jinak pro nás bude výkrm prodělečný,“ dodala Hyksová z družstva v Mrakotíně s tím, že pro letošek museli chov drůbeže výrazně omezit.