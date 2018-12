Za pitnou vodu si lidé na Jižní Moravě připlatí. Kvůli cenám energií i opravám

/INFOGRAFIKA/ Petr Novotný bydlí s manželkou, třemi dětmi a babičkou v rodinném domě v Blansku. Příští rok musí počítat s tím, že si připlatí za pitnou vodu. Nejméně o několik stokorun.

Tamní Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí oznámil ceny vodného a stočného na příští rok. Za kubík pitné vody včetně vodného a stočného zaplatí domácnosti na Blanensku 99,85 koruny. To je o tři koruny víc než letos. „Jsme větší rodina a s malými dětmi se vodou šetří obtížně. Ale snažíme se tím, že nenapouštíme vanu, ale sprchujeme se. Na zahradě pak zaléváme jen užitkovou vodou ze studny nebo dešťovkou,“ řekl muž.

STOKORUNOVÁ HRANICE

Voda je v Blansku nejdražší ze všech okresních měst na jižní Moravě. Podle tajemníka svazku Petra Tioky už mohla příští rok překročit stokorunovou částku za kubík. „Nakonec se odhlasovalo zdražení vody těsně pod stokorunovou hranicí. V ceně vody se odráží zejména inflace a zvýšení cen elektřiny,“ poznamenal Tioka.

U čtyřčlenné domácnosti, která za rok spotřebuje v průměru 120 kubíků vody, to znamená 356 korun navíc.



Bezmála sto korun za kubík vody zaplatí také lidé na Břeclavsku. Cena vodného a stočeného tam stoupne o pět procent. „Ve zvýšení se projevují především zvýšené náklady na energie, mzdy zaměstnanců a na opravy a nutné investice do obnovy a modernizace vodohospodářské infrastruktury,“ sdělila ředitelka společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav Pavlína Vlková.



O téměř čtyři koruny víc zaplatí v příštím roce za kubík vody Brňané. „Cena vodného a stočného bude i příští rok hluboko pod hranicí sociálně únosné ceny. Zůstane také nižší než cena vody ve většině krajských měst,“ komentoval bývalý náměstek brněnského primátora Richard Mrázek.



Po Brnu zaplatí nejméně za kubík vody v Hodoníně: 77,33 koruny. Tamní domácnosti však ještě platí pevnou sazbu podle velikosti vodoměru. Ta nejnižší je u vodného 518 korun a u stočného 345 korun za rok.



Někde už nyní stojí kubík vody přes sto korun. Například v městysi Sloup na Blanensku. Obec využívá se sousední Šošůvkou společnou čistírnu odpadních vod a kanalizaci. Na jejich obnovu za téměř 138 milionů získaly dotaci 115 milionů. Nyní tam stojí kubík vody 105,41 Kč. Z toho je stočné jedenasedmdesát korun. Tato částka je určena v podmínkách poskytnutí dotace. „Je to nastaveno tak, aby příjemce dotace byl za peníze vybrané na stočném schopen platit údržbu čistírny a kanalizace,“ vysvětlil starosta Sloupu Martin Mikulášek.