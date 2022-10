Pan Jaromír byl filantrop a každý rok posílal na dobročinné účely desetitisíce korun. Poté, co jeho žena i dcera spáchaly sebevraždu, žil ve svém velkém bytě sám. „Chtěla jsem poznat dárce, který nám každý rok posílal velké dary. Mnoho let jsme byli v kontaktu jen přes dopisy,“ uvedla Zdeňka Svobodová z Diakonie Českobratrské církve evangelické .

K setkání nikdy nedošlo. Pan Jaromír totiž koncem minulého roku zemřel. Stihl ale ještě Diakonii poslat dopis, který obsahoval opis závěti sepsané v roce 2013, o které se ovšem nikdy nezmínil. Organizaci odkázal dvě stě tisíc korun v dluhopisech. Toto dědictví Diakonie věnuje na rekonstrukci speciální školy pro děti s těžkým postižením v Praze 4.

Nejedná se o ojedinělý případ, kdy lidé odkazují část svého majetku na dobročinné účely. Důvody jsou přitom různé. Třeba třiatřicetiletá Jana se takto rozhodla odkázat svůj veškerý majetek, což jsou nemovitosti v zahraničí, protože nikoho nemá. „Jsem na autistickém spektru, takže rodina mě odmítla a jiné vztahy se mi nepodařilo navázat,“ vysvětlila svoje rozhodnutí.

Bez dědiců v České republice ročně zemřou asi dva tisíce lidí. Majetek, který po nich zůstane, propadá státu, což dělá ročně asi sto milionů korun. Nasměrovat tyto peníze k dobročinným účelů si bere za cíl koalice Za snadné dědictví. Každoročně vyhlašuje Měsíc dobročinné závěti, který končí ve středu 12. října. „Někteří dárci nemají to štěstí, že by kolem sebe měli milující rodinu, které by dědictví automaticky připadlo, a tak v závěti obdarují neziskovou organizaci či církev, se kterou jsou nebo byli během svého života spojeni,“ přiblížil mluvčí Diakonie Daniel Hála.

Ztráta ani opomenutí nehrozí

Průzkumy přitom ukazují, že téměř šedesát procent seniorů považuje pomoc formou daru ze závěti za správnou. Notáři také v tomto období, a zejména pak kolem Dušiček, zaznamenávají zvýšený zájem po sepsání závěti.

„Každá závěť sepsaná u notáře se stane součástí dědického řízení. Nehrozí její ztráta ani opomenutí, protože ji notář zapíše do centrální evidence. Naproti tomu závěť sepsaná doma nemusí být vůbec nalezena nebo ji třeba najde někdo, komu její znění nevyhovuje – tedy nedědí tak, jak očekával,“ uvedl již dříve prezident Notářské komory Radim Neubauer.

Právě během Měsíce dobročinné závěti si mohou lidé nechat proplatit poplatek 1800 korun za sepsání závěti u notáře. Věnovat lze peníze, nemovitosti, cenné papíry a jak uvádějí dobročinné organizace, jakýkoliv, i malý dar, se počítá.

To měla na paměti například bezdětná vdova Alena Tolarová. Před svou smrtí sepsala s notářem závěť a Diakonii zanechala hotovost asi 80 tisíc korun. Organizace se o daru dozvěděla až po její smrti a věnovala ho na rekonstrukci domova pro lidi s mentálním postižením v Merklíně na Plzeňsku. To je jedno z mála zařízení v České republice, které dovoluje lidem s autismem a mentálním postižením žít v malých domácnostech s odbornou podporou.