Ten telefonát se panu Jiřímu nevyplatil. Dostal od jedné z firem nabídku zdarma vyzkoušet její doplňky na zlepšení zdraví s tím, že zaplatí pouze poštovné. „To jsem uhradil, a než jsem si stačil vůbec něco vyzkoušet, byla tu, aniž jsem cokoliv objednal, další dodávka,“ stěžuje si na webu určeném pro řešení spotřebitelských sporů.

Ilustrační foto | Foto: Mario Antonio Pena Zapateria: CC BY-SA 2.0; Flickr

Druhou zásilku už nepřijal, ale nebylo mu to nic platné. „Teď mně došla na mobil zpráva, že se mám spojit se zákaznickým oddělením, aby mně nenarůstal dluh o další poplatky,“ dodává s tím, že si není žádného dluhu vědom.

PLYN I ELEKTRIKA

Není přitom se svou zkušeností sám. Podobné praktiky zkoušejí na lidi desítky firem včetně některých dodavatelů energií. Lidé se tak dostávají do dluhů, aniž by chtěli.

Změnit to má novela občanského zákoníku, kterou vypracovalo ministerstvo spravedlnosti. Ta zpřísní podmínky pro uzavírání smluv po telefonu.

„Napříště k uzavření smlouvy nepostačí jen ústní souhlas během telefonního hovoru,“ říká Martin Bačkovský z tiskového odboru úřadu. Nově bude moci být smlouva uzavřena až poté, co zákazník podepíše nabídku nebo odešle svůj souhlas v textové podobě, dodává.

ZMATENÍ ZÁKAZNÍCI

Už v současnosti musí sice podnikatel disponovat nějakým souhlasem zákazníka a poslat mu pak informaci o uzavřené smlouvě písemně. Často mu ovšem stačí nahraný telefonát, kdy lidé často netuší, na co kývli.

„Spotřebitel tak bude mít čas na to, aby si případnou impulzivní koupi rozmyslel. Odpadnou tak situace, kdy spotřebitel po telefonu odsouhlasil smlouvu bez toho, aby věděl, že se tak skutečně stalo,“ vítá to Lukáš Zelený ze spotřebitelské organizace dTest.

Novela přináší i další změny týkající se spotřebitelských vztahů. Výslovně například zakáže, aby firmy na základě zaškrtávacích políček požadovaly po lidech platby za další služby.