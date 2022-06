Pěkný pohled není ani na bývalou bílou stopu můstku. Ta v místě odraziště připomíná spíše rumiště. „Až támhle nahoru si v tom roce 83 nechal postavit tuhle lávku Pavel Ploc. A teď musíme doufat, že se to s námi neutrhne, to by byla jízda,“ říká na vrcholku můstku ředitel obecně prospěšné společnosti Areál skokanských můstků Harrachov Josef Slavík.

Při pohledu dolů vzpomíná na nejslavnější závody, které sem až do roku 2014 přiváděly tisíce návštěvníků. Zatím posledním vítězem zde od té doby asi na dlouho zůstane Němec Severin Freund. „Ale doufám, že se záchrany můstku ještě dožiju. Vím, že to bude stát desítky, možná stovky milionů korun, ale co by byl Harrachov bez sklárny, vodopádu a hlavně Mamuta? Jen nějaká neznámá vesnice,“ dodává Slavík a pohledem sklouzává na vrcholky stromů, za kterými se skrývá další můstek. Tentokrát s dopadovou vzdáleností 120 metrů.

VIDEO: Nelichotivý stav. Harrachov chce přesvědčit stát, že můstky mají smysl

I ten totiž dál chátrá. „Jeho opravu odhaduji tak na 20 milionů korun a doufám, že se je podaří sehnat,“ říká ředitel. Právě K120, jak se můstek oficiálně jmenuje, by mohl být první vlaštovkou, která později přinese život i Mamutu.

Rozhodne i hlas lidu

V oživení chlouby Harrachova doufá i vedení města, které před pár týdny schválilo, že částka 228 tisíc korun, vyplacená z dividend sportovního areálu, poputuje zpět do skokanských můstků. „Je to však jen začátek našeho plánu. Důležité je říci, že bez opravy můstku K120 by to nefungovalo a právě tento můstek je pro nás nyní jednou z priorit. Jen oprava nájezdu má vyjít na šest milionů korun,“ vysvětlil místostarosta Harrachova Tomáš Vašíček.

Prostředky na budoucí opravy, kde se počítá s přispěním státu či grantových programů, má zajistit prodej místní opuštěné celnice. „Vyvolávací cena této internetové aukce je 58 milionů korun a nejzazší termín pro vyhlášení případného vítěze je 2. srpen,“ uvedl místostarosta. Výtěžek z prodeje by měl být právě vstupním kapitálem nejen pro opravu můstků, ale i plánovaného Národního sportovního areálu. Ten by, protože Mamut patří právě státu, měl zdejší skvost zachránit.

Svítá na lepší časy. Harrachovské můstky jsou o krok blíž záchraně

Ani případný úspěch při prodeji celnice však nezaručí, že harrachovské můstky opravdu obnoví. Záleží totiž i na názoru místních obyvatel. „Nechci, aby o milionech rozhodovalo jen devět lidí v zastupitelstvu. Chci proto na podzim vyhlásit referendum a zeptat se lidí, zda mají, či nemají být získané peníze využity k záchraně můstků. Pokud se rozhodnou, že ne, nemá cenu se o tom dál bavit a zcela určitě by to byl konec všech snah,“ doplnil Vašíček.

Pokud se místní pro obnovu skokanských můstků vysloví, areál by mohl zářit novotou již za šest let. „Ale víme, jak lidé vnímají různá referenda. Pokud se tu nesejde dost lidí, bude muset rozhodnout vedení města. Sám za sebe říkám, že budu pro, aby se peníze do můstků investovaly,“ konstatoval místostarosta.