Záchrana unikátu. Tatra získala dotaci na opravu Slovenské strely

V Krušných horách dochází v posledních dnech k ničení běžeckých tras. Do upravené bílé stopy vjíždí řidiči aut, které na silnice třetí třídy zavedou navigace. Neváhají přitom překonávat sněhové bariéry, které tam staví správci běžeckých tratí, aby vjetí do stopy zamezili. Takřka pokaždé to končí stejně, řidiči bílé stopy poničí a uvíznou v nich. Kvůli vyproštění pak za nimi musí těžká technika, která stopy ještě více zdevastuje.