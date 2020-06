Přesná částka nutná pro záchranu letecké skupiny se podle Havlíčka po postupném obnovování leteckého provozu mírně snižuje. "Potřeba, která byla ještě před 14 dny přes dvě miliardy korun, je dnes řádově mezi 1,6 až dvěma miliardami korun. Stále se to však dopočítává," uvedl Havlíček.

Zdůraznil, že pokud bude stát poskytovat záruku za úvěr, tak akcionáři budou muset do společnosti na její záchranu vložit hotovost v hodnotě dvou třetin potřebné částky. O tom, jak si podíl mezi sebou rozdělí jednotlivé akcionářské skupiny Smartwings, by měla rozhodnout samotná společnost.

Jednání se dnes zúčastnil i generální ředitel Smartwings Roman Vik. Zopakoval, že společnost během krize kvůli zastavenému provozu evidovala ztráty okolo dvou až 2,5 miliardy korun měsíčně. "Jednáme se státem, že akcionáři i stát by se měli spolupodílet na garanci či formě potřebných půjček," uvedl. Přesné rozdělení částek mezi skupiny akcionářů a stát podle něj zatím dohodnuto není. Smartwings patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal. Téměř poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost Citic Europe.

Vik se vyjádřil i k inzerátům, které společnost v minulém týdnu zveřejnila v několika českých denících. Upozorňovala v nich na to, že na rozdíl od desítek jiných leteckých společností v zahraničí pomoc od státu nedostala. "Neinvestovali jsme do reklamy ale pouze do povědomí lidí. Chtěli jsme pouze, aby se celá situace odpolitizovala, aby si každý udělal vlastní obrázek o tom, jak pomáhají jednotlivé státy a jak Česká republika v odvětví, které je jedno z nejhůř zasažených koronavirovou krizí," řekl. Náklady na inzerci neupřesnil.

Termín rozhodnutí o případné státní pomoci Smartwings zatím Havlíček odhadnout nechtěl, půjde zřejmě o týdny. Klíčový bude postoj členů vlády a koaličních partnerů.

Havlíček připomněl, že na pomoc by měly mít možnost dosáhnout i jiné velké dopravní společnosti. Pro tento účel by však nejprve byla nutná revize zákona. "Jednáme s desítkami společností na individuální bází, které se kvůli své velikosti nevešly do nějaké formy vypsaných podpor," uvedl ministr. Názrvy firem zveřejnit nechtěl.