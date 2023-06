Nepříjemné papírování má ubýt lidem při podávání žádosti o důchod. Nyní k ní totiž musí přinést potvrzení, že jim účet, na nějž si chtějí penzi nechat posílat, skutečně patří. Úředníci ministerstva práce a sociálních věcí chtějí tento krok digitalizovat. „Žadatel to ověří prostřednictvím banky,“ uvedl mluvčí ministerstva Jakub Augusta.

Moderní důchodci? Nepříjemné papírování má ubýt lidem při podávání žádosti o důchod. Totožnost jejich účtu totiž potvrdí banky elektronicky | Foto: Shutterstock

Protože dosavadní zákony neumožňují přímé propojení systému České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) s bankami, je nejprve nutné změnit zákonné podmínky, za nichž bude banka smět výplatu důchodů pro své klienty přijímat. „Příslušná novela nyní prochází legislativním procesem,“ podotkl Augusta.

Ve hře je do budoucna i možnost, že by se uživatelé bankovní identity mohli jejím prostřednictvím rovnou napojit do Informativní důchodové aplikace (IDA), z níž lze zjistit informace o jejich budoucím důchodu.

Bankovní identitu už umožňuje většina bank. Lidé nemusí do front na úřadech

Zatím lze bankovní identitu použít jen pro přihlášení do aplikace přes webovou stránku eportal.cssz.cz. Přímé napojení je totiž podle ministerských úředníků technicky příliš složité.

Zájem o bližší spolupráci s ČSSZ banky mají. „Nyní čekáme na bližší kontury obsahu důchodové reformy, které zřejmě budou k dispozici během několika dalších měsíců,“ uvedl mluvčí České bankovní asociace Radek Šalša.

Digitalizace nejen v oblasti důchodů

Těsnější spolupráce bank se státní správou včetně správy důchodů je jedním z opatření, které vládě doporučují odborníci.

„Stále je tu spousta věcí, které nelze dělat on-line. Takovéhle věci ulehčí život nastupující generaci internetově gramotných lidí, kteří už kvůli všemu nepotřebují chodit na úřady,“ řekl ekonom Metropolitní univerzity a člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) Dominik Stroukal.

Výhodou podle Stroukala je, že se ve věci digitalizace státní správy může Česko inspirovat v zahraničí. „S digitalizací jsou daleko třeba v Estonsku, parádně to dělají také ve Švédsku. Tam stát v datech spolupracuje s neziskovým i soukromým sektorem. Ty vytváří aplikace, kterými lze nahrávat jakoukoli komunikaci se státem,“ podotkl Stroukal.

Jak nepřijít v důchodu o peníze? Mít doklady, radí úředníci po kauze Vondráčková

Příkladem pokračující digitalizace právě v oblasti důchodů je ePortál provozovaný ČSSZ, do něhož se lze od ledna 2021 přihlašovat také prostřednictvím bankovní identity. Elektronické potvrzení na něm do aplikace IDA pustí jen toho, kdo na to má skutečně právo.

„Můžete se tam podívat na to, kolik máte odpracovaných let, a jestli máte informace o zaměstnání od všech svých předchozích zaměstnavatelů u státu správně evidované,“ uvedl výkonný ředitel Bankovní identity Marek Růžička.

Aplikace podle něj zájemcům o informace zejména ukáže, jaký důchod je zřejmě ve stáří čeká.