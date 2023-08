O volných prázdninách letos v létě rozhodně nemohou mluvit pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení. Mají totiž tolik práce, kolik jí v letním období nepamatují. Lidé v těsně předdůchodovém věku si totiž nyní ve velkém žádají o předčasný důchod. Podmínky pro jeho přiznání by se měly brzy výrazně zpřísnit, zanedlouho jej tedy dostane méně lidí. Navíc budou nadosmrti od státu dostávat méně peněz, než kdyby odešli do předčasného důchodu nyní.

Lidé v těsně předdůchodovém věku si nyní ve velkém žádají o předčasný důchod. Podmínky pro jeho přiznání by se měly brzy výrazně zpřísnit. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Řeč čísel hovoří jasně. Jen v červnu a červenci letošního roku si o předčasný důchod zažádalo 19 424 lidí. Tedy čtyřikrát více než ve stejném období loni. Zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) za tu dobu stihli vyřídit přes 32 tisíc žádostí. To bylo ve srovnání s loňským rokem pětkrát více.

Změny u penzí přehledně: Pravidla pro předčasný důchod, valorizace, co příspěvky

Podle mluvčí správy Jitky Drmolové jde ale práce úředníkům od ruky proto, že se na nynější nápor žádostí včas připravili. Varováním jim byla lavina žádostí o předčasný důchod, která se spustila již loni. „Již na konci roku 2022 začala ČSSZ připravovat kroky k posílení důchodové agendy, a to o pracovníky z našich okresních poboček,“ uvedla Drmolová. Jen do června tak úředníci stihli zpracovat 37,5 tisíce žádostí, což bylo o 20 tisíc žádostí více než v předchozím roce.

Žadatelům o předčasný důchod Drmolová připomíná, že rozhodující pro přiznání důchodu není den odeslání žádosti, ale datum, od kdy by měl být důchod přiznán. „Není tedy podstatné, kdy žadatel o předčasný starobní důchod uplatnil nárok na dávku důchodového pojištění či kdy sepsal žádost o důchod, ale od jakého data požaduje důchod přiznat a jaké právní předpisy budou k tomuto dni účinné,“ přiblížila Drmolová.

Zásadní změna pravidel pro předčasné důchody je přitom obrazně řečeno již za dveřmi. Platit má již od září, tedy jen za pár týdnů.

Valorizace důchodů v novém? Lidé v páru jsou v klidu, osamělí penzisté se bojí

Pokud se stihne dokončit legislativní proces, bude nově možné odejít do předčasného důchodu jen tři roky před okamžikem dosažení důchodového věku. Nyní mohou lidé pobírat předčasný důchod již pět let před tímto datem. Kromě toho se pobíraná částka důchodu bude krátit více než dosud a až do řádného termínu penze se jim nebude valorizovat zásluhová část důchodu.

Přísnější podmínky mají důvod

Zda dosavadní pravidla pro předčasné důchody skutečně s koncem prázdnin odejdou do historie, není zcela jisté. Nicméně Poslanecká sněmovna již koncem července tuto zásadní změnu navzdory snahám opozičních poslanců schválila. Nyní bude záležet na tom, jak se k předloze postaví senátoři. „Příslušná schůze Senátu má proběhnout v týdnu od 21. srpna. Je tedy reálné, že zákon stihne do konce srpna jak projednat Senát, tak i podepsat prezident republiky, a vejde tedy v platnost podle původního předpokladu,“ řekl mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Augusta.

Proč se mají podmínky pro předčasné důchody zpřísnit? Podíl předčasných důchodů na celkovém počtu starobních důchodů zejména v posledních letech výrazně roste, což stahuje důchodový systém ke stále větším deficitům. Ty se proto rostoucí měrou podílejí na zvyšování schodku státního rozpočtu.

Předčasný důchod se stal hitem. Kdo ho volí? Hlavně lidé z chudých regionů

Stát chce proto do budoucna počet nově přiznávaných předčasných důchodů výrazně omezit. „Část pojištěnců pravděpodobně bude kvůli novým podmínkám motivována k tomu, aby do předčasného důchodu neodcházela a vyčkala až na důchod řádný. Nové opatření navíc zamezuje situacím, kdy byl odchod do předčasného důchodu finančně výhodnější než odchod do důchodu řádného, což se bohužel dělo v roce 2022,“ konstatoval Augusta.

Zajímají vás novinky o penzích a jejich nastalé reformě? Sledujte webový speciál denik.cz/důchody.