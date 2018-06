Zájem Čechů o hypotéky klesá. Na vině je nedostatek bytů i regulace ČNB.

Do naší kantýny na P-10 hledáme slušnou a dochvilnou kolegyni na kasu, na poloviční úvazek či brigádu. Pozice je vhodná pro důchodce nebo maminku na mateřské. Kapacita jídelny je 90 hlavních jídel, pracovní doba 10.00-14.30hod. Jídlo, pití a pracovní pomůcky zdarma, platové ohodnocení 9.500 Kč.

Obchod - Prodejce nákladních vozů 24 000 Kč

Do našeho teamu hledáme šikovného kolegu/kolegyni. Nabízíme práci od pondělí do pátku, 8 hodin denně, nadstandardní mzdu a přátelský kolektiv. Co neumíš tě naučíme, práce je vhodná pro řidiče kamionů.