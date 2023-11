Majitelka Květinky v Horšovském Týně Veronika Kunešová si na nezájem zákazníků si nestěžuje, ale zažila už lepší časy. „Lidé chodí letos pro výzdobu méně než v uplynulých letech, bylo to znát i o Dušičkách. Za osmnáct let, co ve městě působím, mám svoji stálou klientelu, ale lidé prostě šetří,“ svěřuje se Deníku.