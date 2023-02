Mezi Čechy loni vzrostl zájem o auta na LPG. Přestaveb výrazně přibylo

Litr benzinu za téměř padesát korun místo běžných pětatřiceti. Kvůli vojenské agresi Ruska na Ukrajině na jaře loňského roku vyšplhaly ceny paliv u čerpacích stanic do rekordních výšin. I to byl jeden z důvodů, proč se řada majitelů osobních aut rozhodla investovat peníze do přestavby na pohon zkapalněným ropným plynem – motoristům velmi dobře známým pod zkratkou LPG.

Auta na LPG prožívají nové období oblíbenosti | Foto: Deník/Radek Pecák