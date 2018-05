Zájem o letenky je rekordní, hlídejte si „kufry v ceně“

Dámy a pánové, vítáme vás na palubě. Podobné hlášení z reproduktorů v letadle letos uslyší rekordní počet Čechů. Předvídají to alespoň tuzemští prodejci letenek a zástupci Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK ČR). V prvním čtvrtletí 2018 totiž společnosti sdružené ve skupině IATA prodaly v Česku letenky v hodnotě 4,5 miliardy korun, což znamená meziroční nárůst o devět procent. A rezervace pro druhé čtvrtletí jsou meziročně vyšší minimálně o 15 procent.

„Evidujeme nárůst především u online rezervací přes naše webové stránky. Od začátku roku je stabilně asi 15 procent, v dubnu dokonce 33 procent. Trendu napomáhají dlouhodobě výhodné ceny letenek i mimořádné akce,“ popisuje Věra Janičinová, obchodní ředitelka letenek od Student Agency.

Průměrná cena prodané letenky na začátku roku dosáhla podle dat IATA 9150 korun. I se započítáním výsledků prodejů leteckých společností tak Češi letos nakoupí letenky odhadem za více než 20 miliard korun, když loni oba lídři trhu (Student Agency a Letuška.cz) prodali v souhrnu přes 800 tisíc letenek.

Když ropa nezdraží

Podle Josefa Trejbala, člena představenstva ACK a šéfa portálu Letuška.cz, začínají Češi létat na delší trasy a létají opakovaně i v průběhu roku, což se ukázalo při květnových prodloužených víkendech.

„Nejvíce letenek za první čtvrtletí bylo vystaveno do Velké Británie, dále do Itálie a Ruska. Nejoblíbenějšími destinacemi se staly Moskva, Amsterdam a Paříž,“ popisuje Trejbal.

Z dálkových destinací jsou nejúspěšnější New York, Dubaj a Bangkok. Těží z toho i pražské Letiště Václava Havla, kterým by letos mohlo projít až 17 milionů cestujících, o desetinu víc než loni.

Aktuálně lze z hlavního města letět do 158 destinací, z toho 13 tras je dálkových. Naposledy přibyla sezonní linka společnosti American Airlines do Filadelfie, která rozšířila možnost přestupů za Atlantikem. Oživení na trhu hlásí i ČSA, které primárně „dováží“ turisty a korporátní klientelu do Česka.

Podle mluvčího aerolinek Daniela Šabíka je poptávka po letenkách ČSA vyšší o šest procent a kromě obvyklých tahounů, jako je Paříž či Moskva, jsou adepty na skokana roku lety do Reykjavíku, Lisabonu a Kyjeva. „Nicméně pozitivní trendy ze začátku letošního roku mohou přibrzdit rostoucí ceny ropy,“ podotýká Šabík s odkazem na aktuální mezinárodní situaci.

Do USA s batohem?

Rostoucí „rozlétanost“ Čechů by ale měla doprovázet i větší obezřetnost. Jednak se stále na internetu objevují falešní prodejci letenek, ale mění se i obchodní podmínky.

Některé aerolinky například začaly i u dálkových letů „započítávat“ jen kabinové zavazadlo a velké kufry nejsou v ceně. „Lidé někdy až na letišti zjistí, že velké zavazadlo nemají zaplaceno a dodatečně pak utratí velké sumy,“ upozorňuje Josef Trejbal s tím, aby zákazníci pečlivě četli všechny smluvní podmínky.

Totéž platí u cestování dětí bez doprovodu, kde letecké společnosti různě účtují asistenční služby. Věkové hranice pro samostatné létání se u některých světových aerolinek v posledních měsících různě posouvala ze 12 na 14 až 16 let.

Jak žádat kompenzace za zpoždění

Létání je čím dál oblíbenějším druhem dopravy, volí ho až dvě třetiny Čechů, kteří míří na dovolenou. V poslední době se letectví nevyhýbají ani stávky a případná zpoždění. Na finanční kompenzaci vznikne klientům nárok, pokud jejich let přistane v cíli se zpožděním větším než 3 hodiny a k tomuto zpoždění došlo vinou dopravce.



„Zároveň musí být dodržena podmínka, že se jedná o dopravce se sídlem v EU a alespoň jedno (nástupní/výstupní) místo cesty se nachází na území EU,“ vysvětluje František Herynk, ředitel společnosti Click2Claim. U mimoevropských dopravců se musí jednat o let ve směru z EU, jinak nárok na kompenzaci nevzniká. Aerolinky by měly na žádost klienta o kompenzaci zareagovat do 30 dnů od jejího podání.



Výše kompenzací je následující:

U vzdálenosti do 1500 km se jedná o 250 eur

1501 až 3500 km - 400 eur

nad 3501 km - 600 eur