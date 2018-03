Zájem o nové televize poroste. ČT startuje přesun kanálů

Přechod na nové televizní vysílání (tzv. DVB-T2) bude rychlejší, než si diváci, ale i odborníci mysleli. Česká televize (ČT) uspíšila technologickou přípravu na nové vysílání a v období mezi 29. březnem a 10. květnem spustí vlastní, takzvanou přechodovou síť DVB-T2.

Co to znamená pro diváky? ČT do přechodové sítě hned od začátku přesune všech šest kanálů, a to v nejvyšší HD kvalitě obrazu.

Vedle toho ale i nadále poběží „staré“ vysílání (DVB-T), tudíž majitelé starých televizorů, které DVB-T2 neumějí přijímat, ještě dva až tři roky nemusejí nic řešit.

Až na jednu výjimku.

Po květnovém mistrovství světa v hokeji totiž ČT do nové přechodové sítě natrvalo přesune svůj sportovní kanál ČT sport. A protože v posledním kvartálu letošního roku končí některé menší regionální sítě „starého vysílání“, kolem Vánoc už ČT sport poběží jen v přechodové síti DVB-T2.

Sportovní vysílání tedy na konci roku diváci uvidí jen na nových televizorech (které umějí přijímat DVB-T2/HEVC), případně na starých televizích, ke kterým si za cca 600 korun musejí přikoupit set-top box (krabičku, která převádí signál).

Vypnutí části pozemního vysílání se netýká těch, kteří přijímají televizní signál přes kabel, satelit či prostřednictvím internetových sítí. Podle odborníků se teď každopádně zájem lidí o pořízení nového televizoru či set-top boxu zvýší.

Déčko jinde

Veřejnoprávní televize původně uvažovala, že do nového vysílání místo sportu trvale přesune kanál ČT :D/ČT art. Nakonec dostal přednost zmiňovaný sport. V případě Déčka ale dojde k drobné technické úpravě, která se může projevit přímo v televizorech.

„Někteří diváci nemusí od 1. dubna naladit program ČT :D/ČT art na původní programové pozici. Část diváků najde vysílání na jiné programové pozici,“ upozorňuje mluvčí ČT Karolína Blinková.

„Informaci o tom, zda mají pro sledování ČT :D/ČT art k dispozici jinou předvolbu, najdou na stránkách Českého telekomunikačního úřadu a v rámci kampaně ČT prostřednictvím internetových stránek, teletextu a upoutávek ve vysílání,“ dodává mluvčí.

Přechod na nové televizní vysílání DVB-T2 byl už loni schválen vládou s tím, že celý proces bude ukončen nejpozději do února 2021. Nejde o výmysl televizních společností či radiokomunikací, změna je vynucena Světovou telekomunikační unií. „Přechod na DVB-T2 je vynucen ztrátou části televizních frekvencí (pásmo 700 MHz), které se budou po roce 2020 využívat pro vysokorychlostní mobilní internet,“ vysvětluje ředitel regulace Českých radiokomunikací Marcel Procházka.

Pokud někdo uvažuje o nákupu nové televize, měl by pořídit takovou, která umí přijímat signál DVB-T2/HEVC. V obchodech ji lze poznat i podle zlatého kulatého loga „dvbt2 ověřeno“. Seznam vyhovujících televizorů a set-top boxů se aktualizuje na webu www.dvbt2overeno.cz/