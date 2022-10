Mnohé second handy si kvůli získávání dalších zákazníků zřizují vlastní e-shopy. Podle zjištění společnosti Shoptet, která se zabývá řešeními pro správu internetových obchodů, jen letos počty objednávek obchodů s použitým zbožím vzrostly o pětinu. „Očekáváme nejen růst poptávky, ale navyšující se počty nových obchodů,“ uvedl ředitel Shoptetu Samuel Huba. Obchodování s použitým zbožím podle něj do budoucna přiláká další podnikatele.

Lidé šetří i na oblečení. Second handy v Česku jsou opět narvané

Tohoto trendu si již všimli také analytici. „Jednoznačně to svědčí o zhoršující se ekonomické situaci, kdy lidé více přemýšlí nad tím, co nakupují. Mnoha domácnostem nezbývají peníze nazbyt, a proto volí úspornější varianty svých nákupů,“ uvedl hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček. Připomněl, že se lidé po zboží z druhé ruky poohlížejí nejen u oblečení, ale týká se to také vybavení domácnosti, nábytku či elektroniky.

Právě na prodej elektroniky, počítačů a telefonů z druhé ruky se specializuje obchod Počítárna.cz, který má letos oproti minulému roku tržby vyšší o 30 procent. Přitom hodnota průměrné objednávky se stále snižuje. Lidé mají nejčastěji zájem o notebooky v ceně do 10 tisíc korun. „Takový nový s dobrou kvalitou koupit nelze,“ podotkl Tomáš Netopil z Počítárny.cz.

Snaha ušetřit mění také způsob nakupování knih. Kupříkladu knižní secondhand Knihobot spolupracuje s knihkupectvím Levné knihy. Některé z jeho poboček od zákazníků pro Knihobot přijímají starší knížky, které lidi již nepotřebují. Peníze za ně jim na účet pošle Knihobot, který svazek poté pošle znovu k dalším čtenářům.

Od dubna, kdy spolupráce začala, takto přes 900 zákazníků přineslo k novému životu přes 10 tisíc knih. „Lidem konečně začíná docházet, že dobře prodat starší věc je z logiky věci výhodnější, než novou vyrobit a starou vyhodit,“ pochvaluji si zakladatel Knihobotu Dominik Gazdoš.

Zákazníci si věci půjčují a sdílejí

Mnozí spotřebitelé jdou ale ještě dál, neboť využívají sdílenou ekonomiku. Věci si tedy nekupují, ale pouze půjčují po dobu, kdy je chtějí využít. „Děje se to hlavně z důvodu úspory nákladů. Skutečně je to ekonomická situace, co lidi nutí, aby měnili své spotřební návyky,“ poznamenal analytik Křeček. Přesto se neobává, že by v dohledné budoucnosti butiky a další obchody v nákupních centrech ve velkém vyklidily pozice second handům s textilem či půjčovnám sdíleného zboží.

Šatník naruby. Instagramové second handy mění svět módy

Záleží totiž na tom, jak se bude nadále vyvíjet ekonomická situace v zemi. „Kdyby se ji do dvou let podařilo zkrotit a ceny by přestaly růst tak zběsilým tempem jako doposud a také kdyby mzdy začaly v reálném vyjádření růst, lidé by od těchto úsporných opatření upustili,“ tvrdí Křeček.

Nákupy z druhé ruky či sdílení věcí si totiž podle něj nevybírají dobrovolně. „Je to jen z nouze ctnost, jsou k tomu donuceni a jakmile tyto ekonomické okolnosti pominou, tak se vrátí k původnímu životnímu stylu a budou zase nakupovat tak, jak byli zvyklí,“ dodal.

Jak lze zboží z druhé ruky reklamovat:

• pokud nakupujete přes e-shop, nejprve si zjistěte na internetu reference o prodejci

• prodejce musí spotřebitele upozornit, že jde o již použité zboží, také na míru jeho opotřebení a případné vady

• při nákupu použitého zboží od podnikatele platí pro reklamace obdobný režim jako u zboží nového

• na plnění povinností prodejců dohlíží Česká obchodní inspekce

• na zboží tedy běžně platí také záruka 24 měsíců, pokud ji prodávající výslovně nezkrátí. Zkrátit lze ale nanejvýš na 12 měsíců

• u použitého zboží se za vadu nepovažují nedostatky, o kterých kupující věděl, nebo které plynou z míry opotřebení

• protože prodávající má ze zákona povinnost odstranit vadu zboží buď opravou nebo výměnou za stejný bezvadný nový kus a u použitého zboží taková výměna není možná, dává v tomto případě zákon kupujícímu nárok na přiměřenou slevu z ceny

• vadné zboží reklamujte bez odkladu poté, co se vada projeví

• je nutné prokázat, že jste zboží u obchodníka koupili. Lze tak učinit předložením účtenky, faktury či dodacího listu anebo záznamem v aplikaci, za některých okolností však také výpisem z platební karty či svědectvím

• vyřízení reklamace musí proběhnout do 30 dnů, pokud si s vámi prodejce nedohodne delší dobu



Zdroj: dTest