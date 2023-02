V Česku službu poskytuje celkem devět firem. „Za poslední dva roky se zájem zvýšil o dvě stě procent,“ říká obchodní manažer společnosti Car4way, největšího poskytovatele carsharingových služeb, Josef Ciglanský. Společnost disponuje flotilou téměř tisícovky vozů. Mezi nimi je i luxusní Škoda Superb combi či Audi A4 Avant, ale také užitkové vozy Volkswagen Caddy.

Češi přesedají do sdílených aut. I ta však už zdražují

Nárůst zákazníků potvrzují i další společnosti. „Mezi lidmi zájem o sdílená auta rok od roku narůstá, což v našem případě pozorujeme na počtu nových registrací do Autonapůl i na růstu počtu dotazů na naší infolince. Oproti roku 2021 se zvedl počet sdílníků o 13 procent a stále roste,“ sděluje ředitel družstva Autonapůl.cz Michal Šimoník. Více než osmdesátku vozů provozuje firma v devíti městech.

Nových aut je málo a jsou drahá, lidé raději sdílejí

Rostoucí trend ze strany českých šoférů by měl pokračovat i letos. Důvodem je nejen nedostatek nových automobilů na trhu, ale především současná drahota. „Je potvrzeno, že pokud nenajedete více jak deset tisíc kilometrů za rok, tak se vám vlastní vůz nevyplatí a vyjde levněji sdílení. Protože fixní náklady, jako je pořízení vozu, povinné ručení, pojištění, základní servis, pneumatiky, parkování, ale i stále zdražující pohonné hmoty, jdou nákladově za pronajímatelem,“ říká ředitel českého zastoupení společnosti Anytime Milan Beutl.

Carsharing je jednou z možných cest, jak ulevit přeplněným městským parkovištím. Podle průzkumů totiž „průměrné auto“ jezdí jen jednu hodinu denně. Zbylý čas stráví odstavené na parkovišti. Přitom jeden sdílený vůz dokáže nahradit díky své efektivitě až deset průměrných vozů.

Zájem o pronájem elektroaut v Česku roste. Lákají hlavně mladší řidiče

Další výhodou sdílených aut je fakt, že carsharingové společnosti udržují vozový park mnohem mladší a vozy jsou tak nejen bezpečnější, ale i ekologičtější. „Mezi našimi uživateli je například nezanedbatelné procento těch, kteří jezdí mezi velkými městy vlakem nebo autobusem, a auto z naší flotily si vezmou jen na poslední úsek cesty. My je k takovému využívání našich aut i aktivně motivujeme, protože kombinace více druhů dopravy znamená méně aut na silnicích, menší emise, a nakonec často i větší pohodlí na cestě či menší náklady na cestování,“ vysvětluje Šimoník.

Nejen po městě

Kromě jízd v metropolích či přejezdů do blízkých měst si ovšem Češi stále více půjčují sdílené vozy i na mnohem delší cesty. Jezdí s nimi do hor, ale také k moři. „Za poslední dva roky nám výrazně narostl počet cest na letní dovolenou do Chorvatska a zimní dovolené v Rakousku či v Itálii,“ reaguje Ciglanský.

Samotné firmy dokonce na delší pronájem lákají zákazníky speciálními akcemi. „Jsou u zákazníků velmi oblíbené. Před Vánoci to byly například balíčky na výlety na adventní trhy po Česku i v zahraniční, nyní jsou zaměřené na lyžování na horách,“ sděluje Beutl.

Odtahové služby zdražily o pětinu. Cesta z ciziny vyjde na desítky tisíc

Ovšem jen technologická řešení nemusí na zlepšení dopravní situace ve městech stačit. Podle některých odborníků je potřeba zapojit také samotné lidi. „Klademe ale až příliš veliký důraz na dopravu, už ne tolik na lidský mozek. Lidé musí začít více přemýšlet a také chodit. Technologie a nejrůznější řešení za nás nikdy problém s přeplněnými parkovišti nevyřeší. Musíme využívat všechny možnosti dopravy a hýbat se. Je přeci zbytečné, aby třeba zaměstnanec musel nutně do pobočky vzdálené 500 metrů jet autem,“ reagoval před časem výzkumný pracovník Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství Fakulty dopravní ČVUT v Praze Jaroslav Martínek.

Kolik za půjčení zaplatíte?



Autonapůl.cz

Nabídka Standard – ujetý kilometr od 6,99 korun. Hodinová sazba na vůz je 74 korun. Šestihodinový výlet při najetí 200 km (cesta tam i zpět) vyjde na částku od 1 842 korun. Cena je včetně paliva, dálniční známky, povinného ručení či veškerého servisu. Auta v kategorii: Škoda Rapid, Renault Megane, Hyundai i30 combi.



Anytime

Tarif 6 hodin – Jednotná cena za vůz na šest hodin je 319 korun. Cena za kilometr 7,6 korun. Šestihodinový výlet s najetím 200 kilometrů vyjde na 1 839 korun. Vybírat lze z hybridních vozů značky Toyota. (Fiktivní výlet byl spočítán pro model Toyota Yaris). V ceně je palivo, povinné ručení, mytí a údržba, dálniční známka či non stop asistenční pomoc.



CAR4WAY

Tarif 8 hodin (společnost šestihodinový nenabízí) – nabídka Standard. Za vůz je účtováno 950 korun, ovšem v ceně je 40 kilometrů. Po překročení limitu je účtována cena 9,50 korun za kilometr. Fiktivní výlet s ujetím 200 kilometrů tak vyjde na 2 470 korun. Vybírat lze z vozů Škoda Fabia a Škoda Fabia Combi. V ceně je zahrnuto palivo, dálniční známka, nonstop asistence.



Zdroj: oficiální webové stránky uvedených poskytovatelů