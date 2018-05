Zájemce o odkoupení Včelpa vycouval. Majitel mu o dluhu lhal, je vyšší

Povinná státní maturita z češtiny by se podle Společnosti učitelů českého jazyka a literatury měla nahradit zcela novým modelem zkoušky. Měla by se skládat z centrálně hodnoceného testu maturitního minima, který by sloužil jako vstupenka ke školní části maturity. Sdělila to mluvčí společnosti Veronika Valíková.