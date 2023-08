Do zákazu starých kotlů zbývá rok. Výměnu na poslední chvíli už nepůjde stihnout

V létě si jen málokdo připouští myšlenky na zimu. U lidí, kteří dosud topí uhlím v neekologických kotlích 1. a 2. emisní třídy, by to ale mělo být právě naopak. Myšlenky na zimu by je měly trápit. Staré kotle totiž podle zákona měly už loni skončit ve sběru. Nestalo se.

Kdo do 1. září 2024 nevyhovující kotel nevymění za nový, například na spalování biomasy, nebo za tepelné čerpadlo, může čekat vysokou pokutu | Foto: Deník/Zdeněk Hnízdil