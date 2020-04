K 20. květnu 2020 budou na všech trzích Evropské unie zakázány mentolové cigarety a cigarety s mentolovými kapslemi. Zákaz přichází v důsledku směrnice EU o tabákových výrobcích, která byla schválena už v roce 2014. Krabičky mentolových cigaret se sice od konce května nebudou smět prodávat, ale to se netýká elektronických cigaret ani bezdýmných tabákových výrobků.

Češi a mentol

Podle lednového výzkumu agentury NMS Market Research kouří třetina dospělých Čechů – 33 procent. Výzkum, který se uskutečnil na reprezentativním vzorku populace, také ukázal, že mentolové cigarety kouří zhruba třetina českých kuřáků – 34 procent. A mentolová příchuť u potravinářských výrobků je mezi Čechy oblíbená, má ji rádo až 69 procent Čechů.

Poprvé se mentolové cigarety objevily v roce 1925 v americkém Ohiu. S nápadem přišel mladík jménem Lloyd Hughes, přezdívaný Spud. Jeho matka údajně trvala na tom, aby kvůli svému astmatu vdechoval aroma mentolových krystalů. Hughes si všiml, že ukrývání cigaret ve stejné plechové krabičce s mentolem, jim dodá charakteristickou příchuť. Proto je začal vyrábět a zkusil mentolové cigarety nabízet zákazníkům restaurace, která patřila jeho otci. Od té doby patří mentolky k velmi známým výrobkům.

Mentolové cigarety a produkty k jejich výrobě se stále vyrábějí v Kutné Hoře v závodě společnosti Philip Morris. V rámci Evropy je kutnohorská továrna jediným výrobcem mentolové fólie, poloproduktu k výrobě alternativních tabákových náplní.

Jaké jsou alternativy?

Na celém světě v současnosti kouří 1,1 miliardy lidí. Většina z nich se už někdy pokusila přestat. To se ale podaří málokomu, odhaduje se, že bez odborné pomoci to zvládnou pouze čtyři procenta kuřáků. Jednou z možných řešení je pro ně koncept snižování škodlivosti (harm reduction) v oblasti kouření, který se stále výrazněji prosazuje ve světě i v České republice. Hovoří se o takzvané „budoucnosti bez kouře“. Důvody jsou nejenom zdravotní, ale příčinou je i to, že jsou zaváděny stále větší regulace. Alternativou jsou výrobky na zahřívaný tabák, ve kterých náplň nehoří a nevylučuje se proto tolik škodlivých látek v porovnání s cigaretovým kouřem.

Zapálená cigareta při potáhnutí může dosahovat teplot přes 800 stupňů Celsia, tím se z ní uvolňuje kolem 6 000 chemických látek, z nichž jsou mnohé škodlivé. Pokud se podle expertů hoření tabáku nahradí zahříváním, netvoří se ani kouř ani popel, ale pouze aerosol obsahující nikotin. Ten podle klinických studií obsahuje v průměru o 95 procent méně škodlivých látek ve srovnání s kouřem z cigarety. Britská vláda proto v několika svých dokumentech přímo doporučuje používání alternativ, pokud někdo s kouřením nechce úplně přestat.

„E-cigarety a zahřívané tabákové výrobky reprezentují nejenom alternativu pro strategie minimalizace rizik a škod způsobovaném kouřením klasických cigaret, ale také alternativu pro léčebné postupy,“ dodává profesor Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, který se této problematice dlouhodobě věnuje.