Senátoři dnes budou rozhodovat o tom, jestli se kuřákům zkomplikuje možnost vyměnit cigarety za nikotin v jiné, méně zdraví škodlivé podobě. Poslanci totiž chtějí konsolidovat veřejné finance i tím, že zakážou, aby kuřáci mohli dostat nabídku koupit si místo cigaret méně riskantní nikotin ve slevě nebo v jakékoli prodejní akci. Zákaz přibyl ke konsolidačnímu balíčku, kterých chce ministerstvo financí zpomalovat zadlužování státní kasy.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Daniela Tauberová

Pokud senátoři návrh schválí v poslanecké podobě, pak kuřák, který si do trafiky přijde koupit cigarety, už nesmí slyšet, že by si místo cigaret mohl koupit startovací sadu několika náplní a zařízení pro nahřívaní tabáku se slevou. To samé platí pro elektronické cigarety nebo nikotinové sáčky. Ty přitom ani žádný tabák neobsahují.

„Nikotin jako takový prakticky není nebezpečný, i když na něm vzniká závislost. Platí, že lidé kouří kvůli nikotinu, ale umírají kvůli dehtu z cigaretového kouře,“ vysvětluje vědecký poradce Národního drogového koordinátora Viktor Mravčík. Podle něj je rizikovost užívání nikotinu třeba vnímat na škále od nejškodlivějších výrobků se spalovaných tabákem po ty nejméně škodlivé, které neobsahují tabák.

Takto nastavit pravidla chce i vláda. Ta v dubnu schválila Akční plán politiky v oblasti závislostí, kde říká, že regulace tabákových výrobků má zvýhodňovat méně rizikové alternativy – cílem je, aby kuřáci častěji sahali po méně riskantním nikotinu, aby se snížil výskyt kouření a jeho dopady na zdraví.

Ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého Marián Hajdúch na síti X upozornil, že vysoký nárůst daně u nejméně škodlivých forem tabáku/nikotinu, který vláda plánuje, povede к návratu kuřáků ke spalovanému tabáku. „To zvrátí příznivý trend poklesu výskytu chorob spojených s kouřením, například rakoviny plic, který od doby jejich zavedení na trh pozorujeme,“ uvedl na síti Marián Hajdúch.

Poslanecký návrh chce zakázat prodávat nikotinové sáčky, elektronické cigarety nebo nahřívaný tabák ve slevě, zakazuje množstevní slevy, zakazuje poskytování jakýchkoli dárků k nákupu, zakazuje například i načítání klubových bodů. Přitom samotné cigarety už teď není možné prodávat se slevou, nebo je dávat jako dárek.