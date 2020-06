V Německu, Rakousku a Polsku se v neděli v obchodech neprodává, na Slovensku k tomuto opatření dočasně přistoupili kvůli koronaviru.

Kolik zboží se v neděli prodá, nikdo nesleduje. Statistiky mají jen samy řetězce. „Nedělní prodej je specifický tím, že jde spíše o rodinné zážitky. Tržby se koncentrují do obchodních center, kde je víc obchodů spojených se zábavou,“ řekl Deníku hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

„Zastáváme názor, že otvírací doba obchodů by neměla být předmětem žádné regulace,“ řekl Deníku mluvčí řetězce Tesco Václav Koukolíček. „Zároveň by to zásadním způsobem odporovalo snahám o nastartování ekonomiky a udržení pracovních míst,“ míní.

Obchodníci očekávají, že by v případě zavření prodejen v neděli zákazníci část nákupů přesunuli na sobotu či pondělí. O peníze by ale přišli zaměstnanci. „Za práci v neděli jim náleží zákonný příplatek, který činí 10 procent ze mzdy, který by v případě uzavření obchodů nebyl vyplácen,“ připomněla mluvčí Lidlu Zuzana Holá.

Některé menší obchody kvůli koronaviru v neděli zavíraly dobrovolně, aby je mohly vydezinfikovat. „Zaměstnanci to přivítali,“ řekla prezidentka Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb Renata Burianová.