Před vchodem do supermarketu na okraji téměř čtyřtisícového sídliště se začíná tvořit malá fronta. Je ještě před svítáním, venkovní teplota kolem nuly. Lidé s připravenými nákupními vozíky několik minut netrpělivě čekají na začátek prodejní doby. Až jim v novém Penny Marketu v jihomoravské Břeclavi otevřou vchod. V ruce mají připraveny letáky obchodního řetězce. Zrovna začíná nový týden slev. Lákadlem je v druhém prosincovém týdnu třeba máslo za necelých pětačtyřicet korun.

Šetří na jídle a v domě svítí baterkou. Důchodci přesto nezvládají zaplatit účty

Důchodce Jan Mráz drží v ruce papírek. Nákupní lístek si napsal dopředu už doma. Řídí se převážně cenou. A srovnává výši mezi jednotlivými obchody. Jak říká, nechce se nechat napálit jen domnělou akcí. Ve finále díky seznamu nebude mezi regály diskontní prodejny bloudit tak dlouho. „My důchodci nakupujeme jenom v akci. Vlastně nic jiného. Objíždím postupně i další obchody. A divíte se?“ uvádí s poukazem na drahotu a růst cen.

Manželka už mu zatím naložila do vozíku pět kusů másla, aktuálně maximální množství na nákup, a snad deset plechovek s fazolemi. „Na každé ušetřím šest korun. Naskládá se to. Týdně pak jde dohromady ušetřit pěkných pár stovek,“ zmiňuje s úsměvem. Bere i štangli uheráku, v akci zlevněného na polovinu ceny. „Bude to vánoční dárek,“ vysvětluje.

Na cenu hledí stále víc zákazníků

Není sám, kdo nakupuje potraviny v akcích kvůli úspoře. Podle Tomáše Kubíka, tiskového mluvčího Penny Marketu více hledí na cenu a využívají slevy i zákazníci, kteří doposud nijak výrazně nešetřili. Včetně mladých rodin, střední třídy. „V posledních měsících nám roste počet zákazníků. Velkou oblibu si získaly zejména privátní značky, které zákazníci koupí exkluzivně jen v našich prodejnách,“ potvrzuje Kubík.

Pro domácnosti s napnutým rodinným rozpočtem to začíná být nutnost. „Od té doby, kdy se všude začalo citelně zdražovat, je ještě víc znát, že lidé nakupují převážně zboží v akci. Zásobují se, čím to jde. Připadají mi i nervóznější. Možná ze strachu, co bude v novém roce,“ povídá Jan Sitta, vedoucí nové prostornější Penny prodejny na největším břeclavském sídlišti.

Jmelí na tržištích podražilo. Lidé si ho ale sami nasbírat nemohou

Sitta přiznává, že v jiné filiálce zažil ještě větší šílenství nakupujících po speciálních slevách. „Lidé zboží brali prodavačkám doslova z rukou. Ale i u nás se stává, že při nějaké speciální nabídce vyberou zboží z regálu do pár desítek minut a je potřeba ho častěji doplňovat. Kupříkladu vajíčka, máslo, jakékoliv tuky,“ jmenuje.

Už na přelomu listopadu a prosince obchody cílily slevy také na vánoční pečení. „Surovinami se lidé zásobují i hodně dopředu. Například čekali na akční levnější rum. Nebo když byly zlevněné mandle zhruba na polovinu, tak mizely z regálu,“ popisuje s tím, že pro prodejce je nejdůležitější trefit ideální dobu pro nasazení zboží do slevového letáku před tou kterou sezonou.

Soustředit se na vánoční pečení až týden před svátky je už pozdě. „Už máte napečeno?“ zazní u boxu s máslem od dvojice žen. „Všechno potřebné jsem nakoupila dopředu, když to bylo ve slevě,“ říká pak ve spěchu jedna z nich.

Výrazně drazší vánoční curkoví

To sedmdesátnice Anna napekla vanilkové rohlíčky v prvním prosincovém týdnu. Hlavně pro vnučku. „Proto už teď beru jen jednu kostku máslo. I když je levné, za pětačtyřicet korun. Nebudu křečkovat,“ hlásí.

Slevovými letáky řetězců se ale doma také probírá. „Zdražování je ale hrozné. Maso jím maximálně jednou týdně. Podražila ale i zelenina a ovoce. Nemám moc velký důchod. Člověk si pak musí ledasco odříct nebo hledat výhodné nabídky,“ konstatuje Břeclavanka.

O 200 korun více. Přídavky na dítě se od nového roku zvýší, schválil senát

Čechům se letos vánoční pečení prodraží. Podle analýzy České distribuční, největšího distributora papírových letáků v tuzemsku, v průměru o 112 korun oproti loňsku. „Jen cena kostky másla se v průměru blíží k šedesáti korunám,“ informuje obchodní ředitel společnosti Česká distribuční Jaroslav Staněk.

Podle Sitty se poslední dobou s cenami obecně více šibuje. „Přeceňování je častější než v době před pandemií,“ uzavírá.