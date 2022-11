Do supermarketu ve slovenském příhraničním městě Holíči přichází muž středního věku. V jedné ruce drží přepravku plnou prázdných lahví od piva, ve druhé má tašku přeplněnou prázdnými plastovými lahvemi. Nezmačkanými. „Stejně bych třídil do barevných popelnic, tak co. Vyhazování odpadu před domem je ale jednodušší. Škoda, že se to lidé dostatečně nenaučili. Když už nám zavedli nový systém, další motivace vracet petky do zálohomatu je jasná, peníze. Za měsíc se mi vrátí i téměř dvacet euro,“ popsal jeden z místních Peter.

Záloha na obal je patnáct centů. Jak Deníku potvrdili místní, nově zavedené vratné obaly se staly dalším přilepšením i pro bezdomovce. Čistí od nich ulice. Východní sousedé spustili systém zálohování od letoška. V létě se rozjel naplno a v polovině října hlásila nezisková organizace Správce zálohového systému již celkem 615 milionů vybraných plastových lahví a plechovek.

Zálohomaty jsou rychle plné

V praxi mají lidé někdy problém, aby jim automat obal vůbec vzal. „Nesmí být zmačkaný. Někdy ale nepomůže ani profouknutí. Potíže jsou i s malými dětskými nápoji,“ řekl Peter.

Ve vestibulu holíčské prodejny je u dvou zálohomatů v podvečer uprostřed týdne poměrně rušno. Dotazovaní Slováci by byli raději za stroje, do nichž by nemuseli házet obaly po jednom, což nyní musí. „Někdy ve špičce se tvoří menší fronty,“ konstatoval Peter. Nutnost vyprazdňování zaplněných zálohomatů zaměstnanci prodejny se různí dle místa a času. V nejexponovanějších je to i co patnáct minut.

Čtenáři Deníku chtějí zálohované petky i v ČR. Slovensko může být vzorem

Tříděný sběr funguje na Slovensku jako doposud. Podle tamního Správce zálohového systému se nově zvýšila efektivita recyklace. Nápojové obaly totiž nejsou znečistěné jinými materiály. „V zálohovém systému se nemůže stát, že některý z vysbíraných materiálů skončí na skládce nebo ve spalovně. Díky přehledu o všech nápojových obalů od jejich uvedení na trh až po závěrečnou recyklaci,“ tvrdí. Vratné PET lahve i plechovky jsou označené symbolem Z na obalu.

Pokus v Brně

Pilotní program sběru plastových lahví a plechovek chystá společnost Lidl v Brně. Zapojí se do něj provozovna v městské části Líšeň. Avšak bude součástí systému odpadového hospodářství města. Cílem je zjišťovat zájem lidí o vracení plastových lahví pro případné zálohování, které funguje také například v sousedním Německu.

V Česku je zastáncem zavedení systému Iniciativa pro zálohování. „Na český trh se ročně dostane 1,65 miliardy PET lahví a 820 milionů plechovek. Stovky milionů jich stále končí na skládkách či ve spalovnách a v řadě případů znečišťují naše okolí,“ vysvětlila mluvčí Kristýna Havligerová.

Nedávno představili plán, jak by měl být zálohový systém nastaven. Chtějí vracet tyto nápojové obaly ve všech prodejnách potravin s plochou nad 50 metrů čtverečních a na čerpacích stanicích. „Zálohy se budou týkat obalů o objemu od 0,1 do 3 litrů. Díky husté síti téměř jedenácti tisíc sběrných míst bude zachován komfort pro spotřebitele, kteří budou k vracení nápojových obalů motivováni zálohou ve výši tři až pět korun. Systém přitom nebude vyžadovat žádné finance z veřejných zdrojů,“ uvedla Havligerová.

Zálohovat se podle Iniciativy mají plastové a kovové obaly od nealkoholických nápojů, minerálních vod, limonád, džusů, ledových káv a čajů, energetických nápojů, piva a dalších alkoholických nápojů s obsahem alkoholu do patnácti procent. Výjimku budou mít nápoje, které jsou do svého obalu stáčeny přímo v místě prodeje, jako jsou například sudová vína stáčená do PET lahví.

Případné náklady obcí? Minimální nárůst

Správcovská společnost pak má být zodpovědná za svoz, zpracování a zajištění recyklace vysbíraných nápojových obalů. Správce bude obchodníkům kompenzovat přímé dodatečné náklady prostřednictvím finančního příspěvku.

V systému nakládání s odpady mají klíčovou roli města a obce. Ke zvažované novince jsou jejich zástupci opatrní. I přes skloňované výhody, jako čistější ulice bez pohozených lahví a plechovek, méně přeplněných žlutých kontejnerů a narovnání podmínek současného sběru a třídění plastů.

Iniciativa pro zálohování nyní zveřejnila aktualizovanou dopadovou studii Centra ekonomických a tržních analýz, která předpokládá malý dopad na komunální rozpočty za předpokladu, že by všechny náklady byly přeneseny právě na obce. „V delším horizontu můžeme očekávat zcela minimální navýšení celkových nákladů obcí a měst, a to pouze o 0,035 procenta což znamená čtrnáct korun na občana a rok. Tento scénář předpokládá přenesení veškerých nákladů spojených s absencí PET lahví a plechovek v současném systému sběru a třídění na města a obce,“ vysvětlil Aleš Rod, ředitel pro výzkum Centra ekonomických a tržních analýz. Pracoval s posledními dostupnými daty z roku 2021.

Zálohování PET lahví vs. recyklace. Malí obchodníci se vzepřeli velkým nápojářům

Dlouhodobě proti povinnému zálohování byli zástupci České asociace odpadového hospodářství. „Stávající systém dokáže splnit legislativní cíle k PET i plechovkám, povinné zálohy naopak mohou působit proti možnému splnění cílů oběhového balíčku jako celku,“ upozornil ve zprávě ředitel Petr Havelka. S tím Iniciativa pro zálohování nesouhlasí.

Podle Havelky Česká republika svým systémem třídění dokáže již nyní vytřídit osm PET lahví z deseti uvedených na trh. Tím již nyní plní evropský cíl k roku 2025. Cíl k roku 2029 je vysbírat devět lahví z deseti uvedených na trh.