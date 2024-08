Čeští výrobci nápojů sdružení v Iniciativě pro zálohování, která se snaží prosadit povinné zálohování PET lahví a nápojových plechovek, se rádi nechávají inspirovat na sousedním Slovensku. Tam spotřebitelům tato povinnost platí již od ledna 2022. Průzkumy podle nich prokazují, že si Slováci tuto změnu pochvalují a s odstupem půldruhého roku ji pozitivně vnímalo 93 procent z nich.

„Lidé si všímají změn a výrazného úbytku odpadu v přírodě,“ uvedl ředitel Správce zálohového systému na Slovensku Marián Áč.

Slovenská inspirace ale zřejmě má mantinely. Jinak celou věc totiž dnes vidí aktuálně vládnoucí slovenští politici. Vicepremiér a ministr životního prostředí Tomáš Taraba (za Slovenskou národní stranu) totiž nyní hodlá zákon o zálohování PET lahví a plechovek významně novelizovat. Nelíbí se mu, že podle něj stát nemůže monopolního správce systému zálohování dostatečně kontrolovat. „Je nepřípustné, aby byl stát jen v pozici statisty,“ prohlásil.

Neshody mezi nápojáři a kritiky

Novela slovenského zákona má kupříkladu správci omezit maximální výši příjmů z nevyplacených záloh za předchozí kalendářní rok, a to z dosavadních 50 procent jenom na 20 procent. Tím ministr hodlá zamezit nesprávnému nebo neefektivnímu využívání těchto prostředků. Stát má také zvýšit počet svých zástupců ve správní radě zálohového systému.

Podle českých kritiků povinného zálohování PET lahví jde o pochopitelný krok. „Jedná se o peníze lidí a nevidím důvod, proč by je měly mít nápojářské nadnárodní koncerny, když jde o peníze za obaly, které se do zálohového systému nevrátily a skončily někde jinde,“ uvedl výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství Petr Havelka.

Podle něj jde u neproplacených záloh o potvrzení toho, že pro obaly zálohový systém nezafungoval. „Logicky tedy nemohou být peníze za nevrácené obaly jeho odměnou,“ konstatoval.

Čeští nápojáři naopak přístup slovenského ministra životního prostředí hodnotí jako pokus o nepřiměřený zásah státu do dobře fungujícího systému, který již ve druhém roce po zavedení převýšil evropské odpadové cíle pro rok 2030. „Místní odborníci návrh novely zákona považují za pokus o znárodnění, který je v rozporu se slovenskou ústavou i evropským právem,“ prohlásila Kristýna Havligerová z Iniciativy pro zálohování, kterou založili významní výrobci nápojů jako Coca-Cola, Heineken, Kofola, Mattoni a Plzeňský Prazdroj.

Podle nápojářů je tedy Slovensko nadále vhodným příkladem pro další země, jak zavést zálohový systém.

Systém má své mouchy

Naopak někteří ze zákazníků poukazují na to, že má systém i jiné mouchy. Jeden ze čtenářů Deníku, který na Slovensko jezdí na chalupu, v diskusi pod článkem k tomuto tématu na Deník.cz upozornil třeba na to, že protože zmačkané lahve automaty neberou zpět, povalují se často v přírodě.

close info Zdroj: Deník/Přemysl Spěvák zoom_in Zálohomaty na plastové lahve a plechovky na Slovensku.

Smůlu mají také lidé, kteří si koupí nápoj v PET lahvi třeba na koupališti. „Už vám to nikdo nevezme zpátky, takže chodíte v plavkách a nosíte prázdné lahve okolo bazénu,“ posteskl si čtenář.

Vadí mu také to, že automaty na výkup lahví nevracejí peníze, ale jen poukazy do obchodu, u něhož jsou instalovány. „Ale nač vám to je, když do obchodu nechcete?“ uzavřel příspěvek řečnickou otázkou.

Pravidla, jak má povinné zálohování PET lahví a nápojových plechovek v Česku vypadat, zatím nejsou zcela upřesněna. Vláda o návrhu, k němuž se snesly stovky připomínek zejména od obchodníků, starostů měst a obcí, ale kupříkladu některé i od ministerstva průmyslu a obchodu, bude jednat zřejmě v září.