Otázky pro vedení měst a obcí: Co říkáte na chystané zálohování PET lahví?

Obáváte se, že budete lidem muset zdražit odpad?

Petr Kunc

starosta Brna-Židenic

close info Zdroj: se svolením Petra Kunce zoom_in Petr Kunc, starosta městské části Brno-Židenice.

Osobně to považuji za trochu zbytečné. Lidé se už naučili PET lahve třídit. Většina jich skončí vytříděná ve žlutých kontejnerech na plast. Nevím, co by mělo přinést navíc zálohování. Pokud někdo tu lahev třeba zahodí na zem, tak ji podle mě zahodí, ať je nebo není zálohovaná.

Na druhou stranu si nemyslím, že by měl mít svoz PET lahví negativní dopad. Jediné, co mě napadá, je, že by se mohlo trochu zdražit právě nakládání s odpady, ale úplně to nepředpokládám.

Petr Hasil

starosta Velkých Pavlovic (Břeclavsko)

close info Zdroj: se svolením Petra Hasila zoom_in Petr Hasil, starosta Velkých Pavlovic.

Myslím, že by to bylo užitečné v případě, že by v České republice neexistoval žádný systém nakládání s PET lahvemi. Ten ale teď existuje. Ve Velkých Pavlovicích se PET lahve svážejí. Je možné je dávat do kontejnerů nebo odvézt na sběrný dvůr, a tak nevidím smysl ve vymýšlení dalšího řešení. Neznám čísla, o která by se to mělo zlepšit, ale myslím, že zálohování PET lahví nebude mít takový efekt, jak se očekává. Zároveň si nedokážu představit, jak to bude vypadat, nebo kam to v naší večerce dají, když jim někdo donese pytel lahví. Nemají tam zase tolik prostoru.

Můžeme si jenom myslet, proč se protlačí zálohování a odebrání obcím komodity, kterou PET lahve jako nejpoužívanější druhotná surovina jsou. Otázkou je také, kolik lahví se nakonec doopravdy vrátí, vzhledem k tomu, že nebudou moct být pomačkané, a jestli na těch zálohách nezačnou akorát vydělávat ty firmy.

Ivana Sehnalová

starostka Přílep (Kroměřížsko)

close info Zdroj: Deník/Dominik Pohludka zoom_in Ivana Sehnalová, starostka Přílep.

Na obec to bude mít hlavní vliv v tom, že možná nenaplní potřebné procento vytříděného odpadu. Ten limit je nějak nastavený a my ho plníme. Ale i když obyvatelé budou třídit stejně jako dosud, tak bez PET lahví ho třeba nenaplníme. A v tu chvíli obci hrozí roční sankce dvě stě tisíc korun. Dostáváme i nějaké peníze za vytříděný odpad, i ty nám budou chybět, ale není to zásadní částka. Hrozba sankce za neplnění limitů nás ohrožuje víc.

Daniel Mejzlík

místostarosta Luhačovic

Je to celé špatně. Když k tomu přidáme i plechovky a budeme řešit i kupříkladu nakládání s bioodpadem, se kterým nový plán ministerstva vůbec nepočítá, tak to pro nás znamená vysoké zvýšení nákladů a zkomplikování života. Zásadně nesouhlasíme, bohužel nás ale nikdo neposlouchá. Ministerstvo publikovalo nějaké kalkulačky, které ale nijak nepočítají s následnými problémy. V menších obcích to totiž zlikviduje jakýkoliv maloobchod, protože to nebudou mít kde skladovat. Obcím to pak zkomplikuje život, protože jim vyjmou to nejcennější a zbylý plastový odpad nebudou mít kam svážet, jelikož ho nebude nikdo chtít.

Máme mezi 82 obcemi uzavřené memorandum o spolupráci při nakládání s odpady, které aktuálně řeší studii o nakládání s odpady - tedy co v budoucnu budeme s odpady z tohoto území dělat. Můžu za celý řídicí výbor říct, že s tímto návrhem ministerstva zásadně nesouhlasíme. Bohužel nás nikdo neposlouchá, byť jim můžeme poskytnout přesná data, která dokládají, jaká je hloupost, když se udělají změny, které ministerstvo navrhuje. Chystáme otevřený dopis ministrovi (Petru Hladíkovi - pozn. red.).

Pavel Mang

starosta Trubína (Berounsko)

Upřímně: já jsem pro zálohování. Je možné, že by se poplatky za odpad zvýšily; zase tak ekonomicky do toho nevidím. Ale dávalo by to logiku. Spousta plastů se dá recyklovat a vytvořit z nich něco dalšího. Nemyslím si, že to přírodě pomůže nějak totálně – ale lepší něco než nic. Bylo to i za komunistů, že jsme vraceli lahve od mléka.

Soňa Chalupová

starostka Berouna

close info Zdroj: Deník/Radek R. Kaša zoom_in Soňa Chalupová, starostka Berouna.

Jsem proti zálohování PET lahví a bojuji proti tomu systému už hodně dlouho. Určitě se obávám, že pak bude nutné zdražit odpad. Zatím to spočítáno nemám, ale máme nyní poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1 000 korun, přičemž zákon připouští maximálně 1 200 korun. Ovšem ani 1 200 korun nepokrývá náklady na likvidaci odpadu od občanů a toto bude další výpadek, který vznikne. Takže budeme dotovat likvidaci odpadu čím dál tím více.

Iva Kinclová

starostka Suchomast (Berounsko)

close info Zdroj: Deník/Jana Hájíčková zoom_in Iva Kinclová, starostka Suchomast.

Zdražení se neobávám, protože na odpad stejně doplácíme. Zatím jsme neřešili, že bychom zvedali cenu za odpad. Náklady pro obec se ale každopádně zvýší. Jsem pro, aby se zavedlo zálohování PET lahví. Domnívám se, že díky tomu dojde ke snižování odpadu, který je vyhazován v přírodě.

Roman Foršt

starosta Stochova (Kladensko)

close info Zdroj: Deník/Kateřina Nič Husárová zoom_in Roman Foršt, starosta Stochova.

Popravdě řečeno, u nás nemáme prozatím dostatek informací, abychom si udělali jasnou představu o tom, co může pro nás jako obec a pro naše občany chystané zálohování znamenat. Zaznamenali jsme hlasy a názory pro danou problematiku jak pozitivní, tak negativní včetně argumentace.

Také řada odborných článků se zabývá jak jednou, tak druhou stránkou celého procesu zálohování. Jaké však bude mít tato záležitost konkrétní dopady, si prozatím neumíme jednoznačně vyhodnotit. Myslím si však, že pokud funguje zálohování úspěšně v sousedním Německu, tak proč by nemohlo stejně úspěšně fungovat u nás. Bude to chtít ale ještě dost práce a času.

Filip Smola

starosta Železné Rudy

close info Zdroj: Deník/Daniela Loudová zoom_in Filip Smola, starosta Železné Rudy.

V případě Železnorudska se zdražení odpadu pro místní obyvatele neobávám. Nám by naopak zálohování pomohlo, protože nyní máme zejména po víkendech přeplněné kontejnery na tříděný odpad od majitelů apartmánů, lidé si na to stěžují a pro nás to znamená mimořádné vývozy a navíc máme město plné odpadu. Několikrát do roka pořádáme i úklid odpadků v lesích, kde ho nechávají turisté.

David Michalička

starosta Říčan u Prahy

close info Zdroj: se svolením Městký úřad Říčany zoom_in David Michalička, starosta Říčan u Prahy.

Přesně spočítané to nemáme, ale jsme v kontaktu se Svazem měst a obcí, souhlasíme s jeho názorem – a sdílíme jeho obavy. Právě na PET láhvích je cenová politika výrazně založena. Pokud nebudou v portfoliu odpadu, který se sbírá v domácnostech, bude to mít dopad.

Tomáš Klinecký

starosta Českého Brodu (Kolínsko)

close info Zdroj: Deník/Jana Martinková zoom_in Tomáš Klinecký, starosta Českého Brodu.

Čekáme na výsledek diskuse, jaký to bude mít dopad. Zatím si na to nedokážu udělat ani jeden názor, chápu argumenty zastánců i odpůrců. Jde o složitou agendu, na kterou je nutné mít určitou odbornost. Uvidíme, jaký to bude mít dopad na funkčnost systému a vliv na finance lidí.

Jan Kolář

starosta Krásné Lípy (Děčínsko) a předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska

close info Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura zoom_in Jan Kolář, starosta Krásné Lípy.

Dvacet nebo třicet let učíme lidi sešlápnout petku a hodit ji do žlutého kontejneru. V tom je přitom právě ta petka jediná obchodovatelná složka, drtivá většina vyseparovaného odpadu ze žlutých kontejnerech skončí v lepším případě ve spalovně. Už dnes tyto kontejnery musíme dotovat a zálohování by nás připravilo o jediný příjem ze separovaných plastů. Takže je pravděpodobné, že by se to promítlo do poplatků za svoz odpadu.

Martin Jandura

starosta Špindlerova Mlýna

close info Zdroj: Deník/Jan Braun zoom_in Martin Jandura, starosta Špindlerova Mlýna.

Opravdu mi vadí a doslova vytáčí, že lidé jsou nevychovaní a vyhazují PET lahve a plechovky u turistických cest. Zálohování může do budoucna zmírnit dopad zátěže na ekologii, ale nečekám, že by přišla razantní změna a lidé se najednou rozhodli, že to, co předtím vyhodili do přírody, najednou nezmačkají. To si nejsem v tuhle chvíli jistý. Na druhou stranu vím, že někteří lidé si už dnes údajně schovávají doma jak plastové lahve, tak plechovky. To je ale podle mě hodně předčasné, časem se může například změnit čárový kód. Do roku 2026, kdy tuto novinku plánuje zavést ministerstvo životního prostředí, se může změnit spousta věcí. Proč stahovat kalhoty, když brod je ještě hodně daleko.

Ceny odpadů se zvedají celkově, musí se čím dál více třídit. Nejsem přesvědčený, že teď přijde zásadní zvrat. Nejvíce mi na tom v tuhle chvíli vadí chování turistů. Pokud by tato novinka přispěla ke zlepšení situace, byli bychom samozřejmě rádi.

Zbyněk Stejskal

starosta Havlíčkova Brodu

close info Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni zoom_in Zbyněk Stejskal, starosta Havlíčkova Brodu.

Nejsme s tím úplně ztotožnění a nějakým způsobem to tady analyzujeme po finanční stránce, co to udělá s naším systémem. Je potřeba říct, že Havlíčkův Brod dlouhodobě v rámci třídění odpadu dosahuje velmi dobrých výsledků. Výhodu pro naše město v tom nevidím a nevidím v tom výhodu ani ve vztahu k občanům, protože to bude samozřejmě strašná otrava doma skladovat PET lahve nezmačkané. Mám informace, že ten systém umí načíst pouze nezmačkané lahve. Takže si dovedete představit, že si někdo koupí dvě balení vody a pak bude doma shromažďovat dvě balení flašek a pak je ponese někam na benzínku nebo do nejbližšího obchodu na vrácení, to bude obyvatele zatěžovat.

My teď dokončujeme systém door to door, občané mají popelnici na plast a na papír ve své domácnosti a my jim ji zdarma vyvážíme každý měsíc. Popelnice od nás získávají zadarmo a my jim umožňujeme, aby láhev jen zmáčkli a hodili do popelnice. Teď po nich někdo bude chtít, aby za to zaplatili v obchodě a pak to donesli zpátky. Pro naše občany to určitě nebude úleva.

Z druhé strany chápu velká města, která za to horují zejména z důvodu pohozeného odpadu a plných odpadkových košů, čehož je příkladem třeba Praha, která o to moc stojí. Chápu, že tyhle turistické destinace po tom volají. Rozumím tomu tlaku. Pro ně to bude určitá výhoda. Já v tom však výhodu pro naše město nevidím.

Obáváme se, že přijdeme o část příjmů z těch PET lahví a z toho PETu, který na naší třídicí lince vytřiďujeme. Takže byť je tam nějaká finanční kompenzace ze strany státu a ze strany firem, které se na tom systému budou podílet, tak se kompenzace v čase bude snižovat a máme obavu, že stát potom už žádné kompenzace řešit nebude a de facto nám nechají jen ty špinavé plasty a nepotřebné. My se s nimi budeme muset nějak vypořádávat. A bude nás to stát více peněz.

Milan Kunst

starosta Horní Cerekve (Pelhřimovsko)

close info Zdroj: se svolením Milana Kunsta zoom_in Milan Kunst, starosta Horní Cerekve.

Nejsem úplně příznivcem. Nemyslím si, že by byly někde po ulicích a po příkopech naházeny PET flašky. Když se podívám tady na Hornocerekvicku, každý máme doma nádoby na tříděný odpad nebo sběrná místa a ty podle mě fungují. Chodím i na úklidové akce jako třeba Čistá Vysočina nebo Den Země a nemyslím si, že bychom sbírali nějaké velké množství odpadu a PET lahví z příkopů.

Další otázka je, jak na to budou připravené obchody. Podle mě se sem i přesto dostane velká část lahví, která nebude do toho systému zařazena. Ta problematika je širší a nedá se to popsat v tak krátkém rozhovoru.

Nemyslím si, že bychom kvůli tomu museli zdražit odpad, my patříme pod svozovou firmu Sompo, ta zajišťuje svoz odpadu. Vzhledem k tomu, že jsem i v představenstvu Sompa za Horní Cerekev, vidím tu problematiku i jinde. Sompo má třídicí linku, skvěle zpracovává odpady z obcí, ale samozřejmě to něco stojí. V prvních letech společnost investovala několik desítek milionů právě do toho, aby odpad dokázala třídit. Krok zálohování nebyl s firmami asi úplně konzultován a v podstatě tady bude docházet i k znehodnocení investice. Tohle je za mě takový krok zpátky.

Zdeněk Ryšavý

starosta Okříšek (Třebíčsko)

close info Zdroj: se svolením Zdeňka Ryšavého zoom_in Zdeněk Ryšavý, starosta Okříšek.

Z mého pohledu je to zbytečná záležitost, která bude stát velké peníze a ničemu moc nepomůže. Vidím to jako takovou slepou uličku. S argumenty, že třináct nebo čtrnáct zemí v Evropě to má, úplně nesouzním. Každý by se měl zamyslet nad tím, že ty země to v nějaké chvíli začaly budovat a už to mají desítky let. Zato my jsme tady dvacet let budovali systém, jako kontejnery včetně žlutých na plasty, a dneska když tohle celkem funguje, někdo přijde s tím, že z toho vyndáme to, co je relativně nejdražší a nejzajímavější část surovin, a obcím v podstatě zůstane jen to, co využití nemá. Celá ta sranda má stát nějakých pět nebo šest miliard, což je šílené a samozřejmě to nakonec zaplatí koncový zákazník.

Já bych nechal systém, který máme a dobře funguje. Jestli tak velké peníze máme, dejme je radši na to, abychom byli schopni zpracovat všechny plasty, ne jen PET lahve. Zároveň peníze můžou financovat nové technologie na zpracování všech plastů. Je to podobné, jako když v minulosti z hlediska České pošty stát řekl, že vypustíme konkurenci v oblasti balíků. Dneska Balíkovnu, která je nejefektivnější částí pošty, chce stát privatizovat a zůstane jen Česká pošta s doručováním běžných zásilek, které jsou samozřejmě prodělečné. A ztráta se ještě kvůli tomu zvýší. Je to taková socializace ztrát a privatizace zisků.

Zdražení se určitě obávám. My máme svazek pro komunální služby v rámci Třebíčska, který spolupracuje s EKO-KOMEM, a my jako obce dostáváme prostředky za ty odpady, které se využijí přes EKO-KOM, a když se z toho vytáhnou PET lahve, tak se příjmy sníží. A v podstatě se sníží i ekonomika celého systému. Může to vést k tomu, že budeme muset zvedat poplatky nebo to budeme brát ze svých rozpočtů. Obojí je samozřejmě špatně.