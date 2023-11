Vratné PET lahve v ČR: Ve hře je rok 2025, záloha čtyři koruny a tisíce míst

ČTK

Systém zálohování PET lahví a plechovek by mohl začít fungovat v polovině roku 2025, ministerstvo životního prostředí (MŽP) chce novelu předložit do mezirezortního připomínkového řízení na konci měsíce. Celkem by mělo vzniknout zhruba 11 tisíc sběrných míst, lidé by mohli PET lahve a plechovky vracet kromě obchodů i na čerpacích stanicích a prostřednictvím internetových obchodů. Na pracovní snídaní v úterý to novinářům řekli zástupci ministerstva.

Zálohomaty na plastové lahve a plechovky na Slovensku. Východní sousedé v novém systému nasbírali od začátku roku přes 615 milionů obalů. Povinné zálohování PET lahví a plechovek zvažuje i Česko. | Foto: Deník/Přemysl Spěvák