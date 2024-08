Starostové měst a obcí se obávají povinného zálohování PET lahví a nápojových plechovek, které od roku 2026 plánuje zavést ministerstvo životního prostředí. Namítají, že změna zbytečně naruší dosavadní způsob třídění odpadu, který se dobře osvědčil. „Systém zálohování by mohl způsobit odliv cenných komodit z komunálního sběru, což by oslabilo nejen ekonomiku, ale i logistiku a účelnost celého systému třídění a recyklace, na který jsou obce a zejména občané, jakožto jeho primární uživatelé, dlouhodobě zvyklí,“ řekl místopředseda Svazu měst a obcí a starosta Velkého Oseka Pavel Drahovzal.

Kromě toho podle něj bude navrhovaný systém jednostranně výhodný jen pro nápojové firmy. Ty přitom cennou surovinu vhodnou k recyklaci využijí pouze asi ze 30 procent. „Zbytek budou samy obchodovat, respektive jednostranně určovat cenu pro jiné odběratele z prodeje PET lahví a hliníkových plechovek, čímž může dojít k narušení tržního prostředí,“ tvrdí Drahovzal.

Samotné obce a města může podle řady starostů plánovaná změna připravit o část peněz v jejich rozpočtech. I z prodeje vytříděných PET lahví jim totiž vzniká příjem. Proto se obávají zvýšení nákladů na své odpadové hospodářství. „Obce by musely tyto výpadky kompenzovat z jiných zdrojů, což by mohlo znamenat zřejmě zvýšení poplatků pro občany nebo omezení jiných služeb,“ prohlásil Drahovzal.

Zavedení systému zálohování plastových lahví a plechovek zvažuje i Česko. Podívejte se, jak fungují automaty na vratné obaly se symbolem Z na Slovensku. | Video: Deník/Přemysl Spěvák

O kolik peněz by radnice mohly přijít, lze ale jen těžko odhadnout. Podle Drahovzala se čísla budou lišit podle konkrétní situace v jednotlivých obcích. „Odhaduje se, že by mohlo dojít ke zvýšení poplatků řádově o desítky až stovky korun ročně na jednoho obyvatele,“ podotkl.

S tím, že na tom každá obec může být jinak, souhlasí i další zástupci samospráv. „Záleží na nastavení odpadového hospodářství, množství druhu odpadu, které dosud měla v barevných kontejnerech, stejně jako na skutečnosti, zda provozuje zařízení pro zpracování odpadů – třídicí linku,“ uvedla předsedkyně Sdružení místních samospráv a poslankyně za STAN Eliška Olšáková.

Připomněla, že města jako Brno či Ostrava, která moderní třídicí linky vybudovala, očekávané dopady odhadla v roční výši 25 až 30 milionů korun.

Obce naopak vydělají, tvrdí ministerstvo

Námitky, že obce na zavedení povinného zálohování petek a plechovek prodělají, ale úředníci odmítají. Samosprávy podle nich naopak ještě mírně vydělají. „Obec by v průměru měla do svého rozpočtu získat navíc za každého občana 39 korun,“ uvedla mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí. Každá obec si podle ní může přesnou částku zjistit z on-line kalkulačky na ministerském webu.

Za zbytečné označuje obavy mužů a žen na radnicích také expert na odpady z Hnutí Duha Ivo Kropáček. Žluté kontejnery na plastový odpad totiž se zavedením zálohování PET lahví nezaniknou, jen v nich bude trochu méně plastových obalů. Rozdíl podle Kropáčka bude muset vyrovnat autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, která je za jejich sběr a recyklaci zodpovědná.

„Starostům to teď v jejich výpočtech chybí. Oni jenom vidí, kde přijdou o příjmy, a to si dokážou spočítat, ale dosud přesně nevědí, kolik dostanou navíc od EKO-KOMU,“ konstatoval Kropáček.

Že obce budou za vytříděné obaly dostávat více peněz, potvrzuje i mluvčí EKO-KOMU Lucie Müllerová. Společnost obcím hradí průměrné náklady související s vytříděním jedné tuny obalových odpadů a jejich předání k dalšímu využití. „Pokud se průměrné náklady obcím zvýší, budeme muset reagovat zvýšením odměny pro obce,“ prohlásila Müllerová.

Připomněla, že do obecních rozpočtů půjdou také určitá procenta z nevyplacených záloh od operátora zálohového systému.

Podle červnového průzkumu společnosti Ipsos však veřejnost zatím strach starostů z povinného zálohování PET lahví nesdílí. Naopak s jeho zavedením souhlasí tři čtvrtiny respondentů.

„Češi si už dnes uvědomují, že přestože doma pečlivě třídí, není to to samé, co následná recyklace. Ta u nás bohužel nefunguje. Tři čtvrtiny plechovek dnes skončí ve směsném odpadu a polovina PET lahví k recyklaci vůbec nedojde,“ uvedla Kristýna Havligerová z Iniciativy pro zálohování, kterou založili významní výrobci nápojů jako Coca-Cola, Heineken, Kofola, Mattoni a Plzeňský Prazdroj.