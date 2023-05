Povinné zálohování plastových lahví a plechovek v Česku se přiblížilo realitě. Ministerstvo životního prostředí navrhlo podmínky a sdělilo i možný termín zavedení systému. Nápojáři závazek resortu vítají, bojují ale o nevrácené zálohy.

Ministerstvo životního prostředí představilo nový zálohovací systém. Češi budou moci vracet jednorázové nápojové obaly, PET lahve a plechovky, v prodejnách nad padesát metrů čtverečních a na benzinkách. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Petr Preclík

Konečně neřešíme, zda zálohovat, nebo ne, ale řešíme jak. Tak okomentoval lidovecký ministr životního prostředí Petr Hladík úterní představení budoucího řešení povinného zálohového systému jeho resortem.

Podle všeho tak Češi budou nově vracet jednorázové nápojové obaly - PET lahve a plechovky, a to v prodejnách nad padesát metrů čtverečních a stejně tak na benzinkách. Systém se speciálními zálohomaty na vracení nápojových obalů od loňska funguje třeba na Slovensku.

Slováci už vrátili 820 milionů kusů plastů. Česko na zálohování stále čeká

„Náklady na jeho zavedení i provoz ponesou výrobci a dovozci nápojů, občané jen zaplatí vratnou zálohu za obal, která se jim zase vrátí bez ohledu na to, zda budou nakupovat ve velkém supermarketu, malém obchodě nebo na internetu,“ uvedl Hladík.

Výše zálohy má být čtyři až pět korun, tedy více, než je tomu nyní u pivních lahví. Pivovary ale už dříve žádaly o navýšení zálohy na skleněnou lahev. Podle resortu je nejbližší možný termín zavedení zálohování v polovině roku 2025. Ministerstvo životního připraví návrh změny zákona o obalech, který chce představit do konce letošního roku.

Dvojí systém a žluté popelnice

Připravovaná novinka má však i kritiky. „Dnes jsou obce povinny sbírat plasty. Prakticky všude existují žluté nádoby na plasty, a tedy i na nápojové PET lahve. Průměrná docházková vzdálenost ke kontejnerům je pouhých devadesát metrů a stále více občanů už má barevné sběrné nádoby dokonce u svých rodinných domů,“ zaznělo při debatě odborníků, kterou zveřejnila Česká asociace odpadového hospodářství.

Podle jejího ředitele Petra Havelky by chystaný zákon na zálohování PET lahví znamenal, že tento odpad se nově bude muset auty vozit a vracet zpět do obchodů. „Jenže obcím nadále zůstane povinnost třídit plasty do žlutých nádob. Takže zálohování PET lahví by představovalo provoz dvou systémů sběru plastů,“ tvrdí s tím, že dva systémy fungující vedle sebe přinesou vyšší zátěž na ekologii.

Zálohování PET lahví po vzoru Slovenska? Sousedi hledají Z jako lochnessku

Ministerstvo sdělilo, že zavedení zálohového systému nesmí nijak narušit stávající systém třídění odpadů, ale doplnit ho.

„Zároveň nesmí zásadně poškodit obce ani narušit trh s vytříděnými surovinami. Obce, které kvůli zálohování přijdou o část zisku z prodeje vytříděných materiálů, budou moci získat finanční prostředky přímo ze zálohového systému. Jednak díky manipulačním poplatkům za odběrná místa a také budou příjemci části peněz z nevyzvednutých záloh,“ doplnil vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí resortu David Surý.

Nápojáři varovali před zdražením

Iniciativa pro zálohování, která sdružuje i velké nápojáře, v reakci ocenila závazek ministerstva životního prostředí na zavedení systému. K jeho podobě však má připomínky.

„Z dostupných informací lze usuzovat, že v některých parametrech se ministerstvo vydalo jakousi českou cestou v rozporu s osvědčenými řešeními z jiných evropských zemí. To může vést ke zdražení i zdržení celého systému,“ upozornila mluvčí Kristýna Havligerová.

Sleva na nákup za vrácení PET lahví? V brněnském supermarketu testují novinku

Podle Iniciativy pro zálohování v evropských zálohových systémech slouží nevrácené zálohy k investicím na jejich zlepšení pro spotřebitele, přičemž navrhovaná varianta v Česku předpokládá odvedení významné části mimo systém.

„Ministerstvo tak chce na zálohový systém přenést zodpovědnost za problémy způsobené pokřivením současného systému nakládání s obaly, což v konečném důsledku bude muset zaplatit spotřebitel. Zálohový systém funguje na neziskovém principu, neexistuje proto žádný důvod, proč by jakékoliv prostředky z něj měly financovat neduhy systému, který se přežil. Něco podobného se neděje nikde jinde v Evropě,“ namítli nápojáři.

Výhody zálohového systému na PET lahve:

Zdroj: Youtube

Podle odhadů ministerstva životního prostředí ročně projde novým zálohovacím systémem zhruba 2,5 miliardy kusů PET a plechovek. „Měli bychom být schopni do pěti let od zavedení systému vrátit do života 90 procent plastových lahví a plechovek, čímž také splníme naše evropské závazky. Cirkulární ekonomika je budoucnost a zálohování je její součástí,“ vysvětlil ministr Hladík. Ekologové si od toho navíc slibují snížení volně pohozených nápojových obalů v přírodě i na veřejných prostranstvích obcí a měst.

Havelka však dlouhodobě namítá, že už nyní Česká republika plní evropské cíle dokonce i pro rok 2025. A pro splnění cílů sběru 90 procent v roce 2029 stačí navýšit výkon současného systému o pouhých asi pět tisíc tun.

Plasty hůře a draze recyklovatelné pak podle kritiků i nadále zůstanou na bedrech obcí. „Dobře recyklovatelný a nejcennější plast (PET lahve) by „spadl“ do zálohového systému, který prosazují nápojářské nadnárodní společnosti,“ nelíbí se zástupcům České asociace odpadového hospodářství.

Na pivu spotřebitelé nešetří. A vratné lahve stále vítězí nad plechovkami

Fungování celého systému bude zajišťovat jeden centrální operátor. Ten bude fungovat na principu takzvané rozšířené odpovědnosti výrobců, podobně jako při zpětném odběru pneumatik nebo vysloužilé elektroniky. Členy tohoto systému se stanou dovozci, výrobci a prodejci, kteří dohromady dodávají na trh nejméně 80 procent obalů podléhajících zálohování. Havelka se pak odkázal na studii Svazu obchodu a cestovního ruchu, podle níž budou náklady na pořízení systému zálohování jen na straně velkých obchodníků znamenat investice přesahující částku 5,2 miliardy korun.

Fungování celého systému bude zajišťovat jeden centrální operátor. Ten bude fungovat na principu takzvané rozšířené odpovědnosti výrobců, podobně jako při zpětném odběru pneumatik nebo vysloužilé elektroniky. Členy tohoto systému se stanou dovozci, výrobci a prodejci, kteří dohromady dodávají na trh nejméně 80 procent obalů podléhajících zálohování. Havelka se pak odkázal na studii Svazu obchodu a cestovního ruchu, podle níž budou náklady na pořízení systému zálohování jen na straně velkých obchodníků znamenat investice přesahující částku 5,2 miliardy korun.

Tratí, kdo nevrací

Jak už Deník informoval, zálohy se mají týkat všech nealkoholických nápojů v plastových lahvích o objemu 0,1 až 3 litry a alkoholických nápojů do 15 procent alkoholu v plastových lahvích. Dále také všech nealkoholických nápojů v plechovkách o velikosti 0,1 až 3 litry a nápoje s obsahem do 15 procent alkoholu v plechovkách.

Jak už Deník informoval, výjimky se týkají obalů od mléka a mléčných výrobků, nápojů nad 15 procent alkoholu a jednorázových skleněných nápojových obalů, které se zálohovat nebudou.

Plošné zálohování plastů? U obalů od mléka i tvrdého alkoholu to nepůjde

Zákazníci budou s PET lahvemi nebo plechovkami zacházet podobně jako dnes se zálohovaným sklem.

„Při nákupu zaplatí zálohou, která bude stejná jak pro lahve, tak pro plechovky. Její přesná cena bude určená vyhláškou k zákonu, návrh počítá s výší čtyři až pět korun. Při vracení nápojových obalů nebude nutné je nijak vymývat, důležité je, že se vrátí včetně etikety, nezdeformované a nesešlápnuté, aby šlo naskenovat jejich unikátní EAN kód,“ popsal ministr Hladík.

V Česku má vzniknou síť zhruba jedenácti tisíc sběrných míst. Pro obchodníky bude povinné nabídnout místo pro vracení PET a kovových obalů v prodejnách nad 50 metrů čtverečních, zároveň takové místo musí nabízet všechny čerpací stanice nad 50 metrů čtverečních. Povinnost vybírat zálohované obaly budou mít i on-line prodejci. Dobrovolně se mohou zapojit menší prodejny a obce, ale i například stánky, školy nebo jednorázové akce. V obcích nad 300 obyvatel, kde nebude ani povinné, ani dobrovolné místo odběru, ho povinně zřídí operátor systému. Díky tomu bude podle ministerstva životního prostředí systém dostupný pro naprostou většinu obyvatel.