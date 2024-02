Má žlutou popelnici a třídí plasty. Důchodce Miloš Plaček z Hradce Králové napsal redakci Deníku, proč je proti plánovanému zálohování. „Minerálky si jezdím nakoupit autem vždy tak na čtrnáct dnů. Teď abych ve špajzu vyčaroval místo pro asi 24 prázdných lahví,“ uvedl.

Kvůli chystanému vracení do automatu totiž musí být prázdné petky nesešlapané a nepomačkané. Muž si kupuje také pivo v plechovkách do „obytňáku“. „Skladování vypitých neporušených a smradlavých plechovek není nic dobrého. Po vypití je vyhodím do nejbližšího kontejneru, i když se mi to prodraží,“ dodal. Záloha má totiž činit minimálně čtyři koruny za kus.

Jaké jsou důvody zavádění povinného zálohování a jak to bude fungovat? Připravili jsme přehled:

Zálohování PET: Jak to bude fungovat, kolik peněz bude za láhev, co s popelnicí

Názor na zavádění systému mimo současné třídění mají Češi rozdílný. „Komplikuje někomu život, když vrací přepravku s lahvemi? Když tím pomůžu aspoň trochu snížit odpady a ušetřit energii, tak obaly klidně vrátím,“ podpořil obalovou cirkulaci třeba Petr H.

Podle čerstvého průzkumu společnosti Ipsos zálohování podporují asi tři čtvrtiny Čechů. „Ženy jsou tomu nakloněny častěji než muži. Ochota rovněž roste s klesajícím věkem. Nejvyšší podpora je u generace 27 až 34 let,“ upřesnil data analytik Michal Straka.

Jak funguje zálohový systém.Zdroj: Zalohujeme.sk

Pro a proti

Naproti tomu ministerstvo životního prostředí přijalo k novele o zálohování více než 700 připomínek. Tak vysoký počet značí, že šéfa resortu Petra Hladíka čeká boj. S předloženou podobou nesouhlasilo ani ministerstvo průmyslu a obchodu. Podněty míří třeba na to, jak by měl fungovat budoucí provozovatel zálohového systému nebo k dopadům na financování odpadového hospodářství obcí a příspěvků na jeho provoz.