Jak už Deník informoval, možné rozšíření systému zálohování na další obaly nyní diskutují i zástupci vády, nápojářské firmy, obchodníci a asociace. Ministerstvo životního prostředí zatím neřeklo jasné ano, ani ne.

Zálohování PET lahví po vzoru Slovenska? Sousedi hledají Z jako lochnessku

„Jedná se o velký krok, který musíme důsledně probrat se všemi zainteresovanými, kterých by se zálohování PET lahví a plechovek dotklo. Beru to za svou roli a MŽP se tomuto tématu od mého nástupu již také věnuje. Z pohledu zálohování je nezbytné zajistit, aby plošné zálohy nezkomplikovaly financování svozu tříděného odpadu obcím a lidem způsob třídění vybraných odpadů. MŽP musí dohlížet nad tím, aby se předcházelo vzniku odpadů a omezovaly se veškeré překážky recyklace na straně výrobců, jedině tak se recyklace do budoucna usnadní a recyklační smyčka v České republice uzavře," popsala ministryně Anna Hubáčková zástupcům Zálohujme.cz postoj ministerstva.

Přímou podporu dalších vratných obalů, jak ji od nového roku zavedli i na Slovensku však nevyslovil ani předseda Petičního výboru Tomio Okamura při převzetí petice. „Bezesporu musíme přemýšlet, co s rostoucím plastovým odpadem, a vratné obaly jsou jednou z rovin, která se nabízí,” komentoval.

Nejšetrnější přístup

Jak dodali zástupci iniciativy, cirkulární přístup – tedy recyklace z lahve do lahve je dle odborných studií momentálně nejšetrnějším způsobem nakládání s nápojovými obaly. Studie posuzování životního cyklu plastových a hliníkových nápojových obalů docenta Kočího z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze hovoří o téměř třicetiprocentním snížení dopadu nápojových obalů na životní prostředí po zavedení zálohového systému a recyklace z lahve do lahve (z plechovky do plechovky).

Dohoda s Polskem o Turówu: Ministerstvo zveřejnilo znění smlouvy

Dle analytické společnosti EEIP je zálohový systém jediným reálným způsobem, jak včas dostát recyklačním závazkům EU. Od ledna 2022 spustilo zálohový systém Slovensko, následovalo jej Lotyšsko. Funkční zálohový systém na PET lahve a plechovky tak má už celkem dvanáct evropských zemí.