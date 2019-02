S myšlenkou přišel Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN). V lednu představil analýzu, podle níž by zálohový systém ročně spolkl 1,42 miliardy korun. „Jsme zvyklí vracet lahve od piva. Očekáváme, že s PET lahvemi by to bylo podobně,“ řekla ředitelka INCIEN Soňa Jonášová.

Náklady na provoz by se hradily z prodeje vytříděného materiálu, poplatků od výrobců a neproplacených záloh. Změna by měla ročně snížit množství odpadu pohozeného v přírodě skoro za dvě miliardy korun.

Obchodníkům vadí, že by v často stísněných prostorech vesnických obchodů kromě čerstvých potravin měli skladovat také odpad. „Lahve asi nebudou stoprocentně čisté, vždy úplně prázdné a zavřené,“ obává se Carvová.

Existenční problémy

I kdyby zálohování nebylo povinné, mohla by jim změna přinést existenční problémy. „Riskovali by, že když lidé z obce budou muset lahve odvézt do obchodu do většího města, tak přijdou i o tu malou tržbu, kterou tam nyní mají,“ míní Carvová.

Proti návrhu se staví provozovatelé systémů odpadového hospodářství a další výrobci nápojů. „Domnívám se, že je možné intenzifikovat stávající systém,“ uvedla Markéta Chýlková z potravinářské komory.

Sdružení českých spotřebitelů by přivítalo, kdyby si lidé mohli vybrat z více možností. S povinným zálohováním nesouhlasí. „Protože v tento okamžik by se systém pouze proměnil a všechny výhody spojené s možností volby by se vytratily,“ prohlásil jeho ředitel Viktor Vodička.

Ministerstvo požaduje studii



Změny na obzoru nejsou, ministerstvo životního prostředí si nechá zpracovat studii, jež zhodnotí výhody i nevýhody zálohového systému. „Už dnes plníme cíle, které musíme naplnit v roce 2025,“ připomněl Jaromír Manhart z ministerstva životního prostředí. „Nechceme dělat unáhlená rozhodnutí,“ dodal.