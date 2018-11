Zaměstnanci Amazonu využívají slevové šílenství. Demonstrují za lepší podmínky

Část evropských zaměstnanců společnosti Amazon vyhlásila v pátek stávku. Chtějí tak firmu zasáhnout během náročného období slevových akcí Black Friday a vynutit si lepší pracovní podmínky. Firma se brání nízkými statistikami pracovních úrazů i srovnáním s konkurencí.

Do stávky se zapojilo například téměř 90 procent zaměstnanců logistického centra nedaleko španělského Madridu. „Je to jeden z těch dní, kdy má Amazon největší prodeje. V těchto dnech můžeme nejvíce ublížit a upozornit na sebe, protože nás vedení společnosti neposlouchá a nechce dosáhnout dohody,“ řekl agentuře AP osmatřicetiletý Eduardo Hernandez, který ve firmě pracuje již pět let.

Stávku kvůli nevhodným pracovním podmínkám a nedostatečné bezpečnosti na pracovišti vyhlásily zaměstnanecké odbory i na území Francie, Německa a Velké Británie. V Německu do ulic vyrazilo na 620 zaměstnanců z distribučních středisek v Bad Hersfeldu a Rheinbergu.

It is exactly 5 years since I spent a week undercover in Amazon's Swansea "fulfilment centre". Sending solidarity today to the workers protesting conditions inside these hell boxes. 10+hour shifts, no unions (then), penalised for falling ill #blackfridayhttps://t.co/MYcYhUVd4g — Carole Cadwalladr (@carolecadwalla) 23. listopadu 2018

„Je to přesně pět let od chvíle, kdy jsem v utajení strávila týden na pracovišti Amazon v britském Swansea. Soucítím se zaměstnanci, kteří dnes protestují proti pekelným podmínkám,“ napsala na twitteru novinářka z britského deníku Guardian Carole Cadwalladr.

Společnost Amazon však uvedla, že práci dočasně převezmou ostatní pracoviště napříč zeměmi a zákazníků se stávky zaměstnanců nedotknou. „Podle britských úřadů má Amazon o 40 procent méně pracovních úrazů, než jakákoli jiná přepravní a skladovací společnost v zemi,“ kontruje firma v prohlášení pro televizi CNBC. „Vyzýváme každého, aby porovnal naše platy, zaměstnanecké benefity a pracovní podmínky s ostatními a sám se přesvědčil během prohlídek pro veřejnost, které nabízíme každý den.“

Rekordní prodeje

Tradice slevových akcí Black Friday pochází ze Spojených států amerických, kde měly výprodeje během pátku po oslavách Dne díkuvzdání odstartovat předvánoční sezonu. V posledních letech se však Black Friday výrazně rozšířil po celé Evropě. Z původně jednodenní události se postupně vyvinul víkendový, v případě některých prodejců dokonce celotýdenní kolotoč slev.

Právě Amazon, jeden z největších internetových prodejců, zažívá každoročně v tomto období nápor zákazníků. Jen na území Velké Británie firma najala na 20 tisíc brigádníků. „Rozhodně jsme na ten nejnáročnější den v roce připravení,“ řekl CNBC šéf britské pobočky společnosti Jonatan Gal.

Již před pátečním polednem zaznamenal britský Amazon rekordní prodeje. Za prvních 12 hodin slev zákazníci objednali přes 100 tisíc hraček a 60 tisíc kosmetických produktů. Podle statistik společnosti utratí průměrný zákazník v rámci Black Friday až 300 dolarů, tedy v přepočtu zhruba 6800 korun.

Slevové akce probíhají i v dalších evropských zemích včetně České republiky. Kouzlo velkých výprodejů začínají postupně objevovat i obyvatelé asijských zemí jako je Japonsko nebo Indie.