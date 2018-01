Zaměstnanci SŽDC si polepší, průměrná mzda jim vzroste na 33 600 korun

Poté, co se s odboráři dohodly České dráhy a ČD Cargo, podepsala kolektivní smlouvu i Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Kromě růstu mezd v průměru o 4,4 procenta se mohou železničáři těšit i na mimořádnou lednovou odměnu ve výši pět tisíc korun.

„Větší růst bude u zaměstnanců s nejnižšími tarify, a to až o osm procent,“ uvedla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová. Předseda Odborového sdružení železničářů Martin Malý výsledek jednání označil za slušný kompromis. Podle informací deníku Zdopravy.cz je růst mezd rozdělen na zhruba 3,2 procenta do tarifu a 5,4 procenta do výkonnostní odměny.

Zaměstnanci rovněž dostanou v lednové výplatě jednorázovou odměnu ve výši pěti tisíc korun, v únorové výplatě jim pak navíc přijde tisícikoruna. Ta má kompenzovat fakt, že dohodnutá kolektivní smlouva platí až od února, protože vyjednávaní se oproti zvyklostem protáhlo až do ledna.

Správa železniční dopravní cesty zaměstnává zhruba 17 tisíc lidí, průměrná mzda byla loni 32,2 tisíc korun, zatímco v Česku ve třetím čtvrtletí dosahovala 29 tisíc korun.