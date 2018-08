Zaměstnanost stále roste. Češi více hledají zkrácené pracovní úvazky

Zaměstnanost v České republice ve druhém čtvrtletí meziročně stoupla o téměř 92 tisíc osob. Roste zároveň i počet osob pracujících na zkrácené úvazky, zejména mezi seniory nad 65 let. Míra nezaměstnanosti za stejné období klesla o 0,8 procentního bodu a momentálně dosahuje 2,2 procenta. Údaje zveřejnil Český statistický úřad.

Největší meziroční nárůst zaznamenala skupina pracujících mezi 40 a 54 lety a podstatný nárůst (o 41,4 tisíce osob) zaznamenal i počet pracujících starších 60 let.

Výrazná většina Čechů podle ČSÚ pracuje na plný úvazek. Výrazný nárůst ale zaznamenal i počet zaměstnaných na kratší pracovní dobu. „Výrazně se nám zvýšil počet pracujících na kratší úvazky. Jejich podíl vzrostl na 7,6 % ze všech pracujících. Přesto je toto číslo v mezinárodním srovnání velmi nízké. Oproti Německu nebo Rakousku jde stále o malý podíl. Dá se také říct, že nárůst kratších úvazků se koncentruje do dvou věkových skupin. Jednak jsou to lidé, kteří jsou starší 65 let, jednak věková skupina 25 až 29 let,“ oznámil Dalibor Holý z odboru statistiky trhu práce ČSÚ.

Kratší úvazky tvoří na území Evropské unie okolo dvaceti procent celkové zaměstnanosti, zatímco v České republice možnosti zkráceného úvazku využívá pouze 7,3 procenta pracujících. Rozdíl je přitom patrný zejména mezi zeměmi z bývalého východního bloku a západem.

Zatímco v Polsku je podíl kratších úvazků stejný jako v ČR a na Slovensku dokonce o jedno procento nižší, Německo a Rakousko patří mezi země s nejvyšším podílem, dosahujícím téměř 29 procent. Nejvíce rozšířeny však jsou v Nizozemsku, kde je využívá více než polovina všech pracujících.

Další pokles zaznamenala ve druhém čtvrtletí letošního roku hodnota nezaměstnanosti. Oproti prvnímu čtvrtletí se počet nezaměstnaných Čechů snížil o 3,3 tisíce, meziročně o více než čtyřicet tisíc. Nejvyšší míra nezaměstnanosti i nadále přetrvává v Moravzkoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji.

Zajímavou skupinou jsou osoby, které nepracují a práci aktivně nehledají. Ve druhém čtvrtletí jich bylo 108,4 tisíce. Většina z nich přitom uvádí, že by pracovat chtěla, pouze zlomek by však byl ochotný nastoupit do zaměstnání ihned. Nejpozději do čtrnácti dnů by pak bylo ochotno nastoupit jen 32,8 tisíce osob.