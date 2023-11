Lidé se zdravotním postižením se snaží udržet si práci, pokud je to jen trochu možné. Nejen proto, že si mohou vydělat více peněz oproti pouhému invalidnímu důchodu. Zejména neztrácejí mezilidské kontakty a zaměstnavatelé jim často pomáhají při jednání s úřady. Nyní v Česku pracuje přes 70 tisíc takových lidí u zhruba 3,7 tisíce zaměstnavatelů. Firmy zaměstnávající lidi s postižením sice dostávají státní příspěvek, ten však činí maximálně 14 200 korun, s příspěvkem na režijní náklady o tisícovku více. Minimální mzda, kterou musí vyplácet, však letos dosahuje 17 300 korun a v příštím roce se ještě zvýší.

Zaměstnavatelé proto musí rozdíl platit ze svého a tak se bojí, že budou muset propouštět. Pro malé firmy se může stát osudným, pokud podíl jejich pracovníků s postižením klesne pod 50 procent. „V tom případě nebudou mít nárok na žádnou podporu a budou muset skončit,“ uvedl předseda Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených Josef Šulc.

Firmy se obávají, že taková situace může nastat po zvýšení minimální mzdy v příštím roce. Nyní je v připomínkovém řízení návrh ministerstva práce a sociálních věcí, podle něhož by mohla vyrůst o 1600 anebo dokonce o 2100 korun. Příspěvek na zaměstnávání postižených by v tom případě nepokryl ani tři čtvrtiny výdajů na mzdy.

Organizace zastupující zaměstnavatele lidí s postižením proto vyzvaly vládu, aby jim stát vyplácel příspěvek ve výši odpovídající 0,95 násobku minimální mzdy. „Úpravou by došlo k zastavení nebezpečného rozevírání rozdílu mezi minimální mzdou a podporou zaměstnávání osob se zdravotním postižením a tím i nebezpečí jejich propouštění,“ stojí v dopise adresovaném premiérovi Petru Fialovi (ODS) a ministru práce Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL). Politici zatím na výzvu nereagovali.

Podle propočtů zaměstnavatelů peníze vyplacené na příspěvku stát dostává brzy zpět na odvodech „Celkově se přes 60 procent tohoto příspěvku vrací během měsíce,“ poznamenal Šulc.

Zaměstnavatelům se nelíbí ani to, že se úřady na věc dívají pouze pohledem peněz. „Pro každého člověka se zdravotním postižením, který je propuštěn, je to katastrofa – nejen finanční, ale hlavně pro jeho osobnost,“ vysvětlil předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása.

Zaměstnání lidem, kteří často mívají těžké životní osudy, přináší sociální kontakty a zejména pocit vlastní důležitosti pro společnost. „Tohle vláda vůbec nebere v úvahu,“ posteskl si Krása.

Zaměstnávání postižených má přitom zkomplikovat i novela zákona o odpadech připravovaná úředníky ministerstva životního prostředí. Mimo jiné počítá s vybíráním poplatku za vyhozené komerční tiskoviny a letáky. To by tvrdě zasáhlo polygrafický průmysl a o práci by mohly přijít tisíce lidí. Právě roznášení letáků je druhou nejčastější prací, kterou zdravotně postižení vykonávají. Vede u nich ostraha a úklidové služby.