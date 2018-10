Zaměstnavatelé postrádají 440 tisíc lidí. Stát tak příští rok ztratí 110 miliard

Kvůli nedostatku lidí bude růst tuzemského hospodářství nadále zpomalovat, varuje Hospodářská komora. Zároveň nevylučuje, že zaměstnavatelům bude už v červnu příštího roku reálně chybět půl milionu pracovníků.

„Firmy se ocitly v klinči. Na jedné straně nemají dostatek pracovníků, a ačkoliv usilují o zefektivnění výroby novými technologiemi, dodací lhůty strojů se prodlužují, protože je na druhé straně nemá kdo vyrábět,“ podotkl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Trh práce se podle něj nachází v situaci, která v historii ČR nemá obdoby. Dokládají to data Úřadu práce. Zaměstnavatelé totiž dnes postrádají přibližně o 200 tisíc pracovníků více než na hospodářském vrcholu v roce 2006.

Ve skutečnosti je ale situace domácího trhu práce ještě vážnější. Firmám dnes podle Hospodářské komory chybí už 440 tisíc zaměstnanců, tedy asi o 130 tisíc více než podle statistik uváděných na začátku října Úřadem práce. Důvodem je, že zaměstnavatelé jsou si vědomi, že na pobočkách Úřadu práce zaměstnance nenajdou, a tak nabídky vyvěšují rovnou na pracovních portálech či angažují personální agentury.

Stát jako konkurenční vysavač

Konkurentem soukromé sféry je také veřejný sektor. Stát jen za pět let vysál z trhu práce 30 tisíc lidí. Navíc do průmyslových zón míří další desítky firem, které se chystají zaměstnat tisíce dalších lidí. Zejména ze západní části země odčerpává pracovníky tuzemskému soukromému sektoru Německo. Spolková republika se potýká s rekordním počtem volných míst, kvůli kterému rovněž přehodnotila svoji prognózu směrem dolů už minulý týden.

Podle analýzy Hospodářské komory predikující vývoj trhu práce do konce roku 2019 tak firmám bude už v červnu příštího roku chybět 500 tisíc pracovníků, což poškodí nejen podnikatele, ale celou ekonomiku. Jen státní kasa letos přijde nejméně o 84 miliard korun na daních a odvodech, které by mohly být odvedeny v případě, že by volná místa byla obsazena. V roce 2019 potenciální ztráty dosáhnou dalších přibližně 110 miliard korun.

Pomoc z Ukrajiny

Také proto Hospodářská komora jedná s vládou, aby zdvojnásobila na 40 tisíc roční kvótu pracovníků v Režimu Ukrajina, umožňujícího zrychlené přijímání kvalifikované pracovní síly z Ukrajiny.

Hospodářská komora přitom dlouhodobě zdůrazňuje, že přijímání zahraničních pracovníků není dlouhodobým řešením trhu práce, tou je reforma školství. Každý pracovník z Ukrajiny, který dosud získal práci přes Režim Ukrajina, nicméně podle jejích propočtů přispěje na jednoho důchodce 440 korunami za rok. Při úplném obsazení 40tisícové kvóty by tak mohl roční rozpočtový efekt přesáhnout 10 miliard korun.

Mzdy rostou rychleji než produktivita

Šetření mezi podnikateli také potvrdilo, že firmy budou muset v roce 2019 čelit tomu, jak se vyrovnat s rychlým růstem mezd. Poprvé po třech letech to zaměstnavatelé označují za větší překážku jejich rozvoje než nedostatek pracovní síly. Mzdy přitom letos vzrostou o 8,6 procent a toto tempo si podle všeho udrží i napřesrok.

Většina zaměstnavatelů ale nezvyšuje mzdy kvůli růstu produktivity, ale hlavně proto, aby současní zaměstnanci neodcházeli, případně proto, aby získali nové pracovníky. Firmám, které nebudou investovat, proto podle Hospodářské komory hrozí, že osudově ztratí svou konkurenceschopnost.