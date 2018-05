Zapadlé zubaře čeká sto milionů. Ministerstvo chce zahustit síť v Sudetech

Zubařů je dost, ale do zapadlých oblastí především v Sudetech se jim nechce. Ministerstvo zdravotnictví proto vypsalo dotační program pro zubní lékaře v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb. Stomatologové mohou do konce roku 2021 žádat o příspěvek až do výše 1,2 milionu korun. Na dotace vyčlenilo celkem sto milionů korun.

V důsledku malé atraktivity odlehlých oblastí pro zubní lékaře je v současné době v některých regionech stomatologická péče pro pacienty výrazně omezena. „V České republice máme problém s nerovnoměrným rozmístěním stomatologické péče. Naším cílem je motivovat zubní lékaře ke zřízení praxí i v méně atraktivních oblastech tak, aby pacienti nemuseli daleko dojíždět,“ obhajoval nový dotační program ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO). Program připravilo ministerstvo ve spolupráci s Českou stomatologickou komorou. Přesné zacílení podpory má na starosti nově zřízená Komise pro dostupnost stomatologické péče v ČR, která je složena ze zástupců zdravotních pojišťoven, stomatologů, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a ministerstva zdravotnictví. „Ukázalo se, že nejhůře je na tom například Tábor, Bruntál, Rumburk, a Strakonice. Při mapování oblastí jsme také brali v úvahu v největší možné míře i podněty občanů,“ doplnil Vojtěch. ČTĚTE TAKÉ: Sehnat zubního lékaře? Většinou marná snaha Druhým problémem v dostupnosti zubní péče je skutečnost, že stomatologové neberou pojištěnce, zejména ty dětské. „Z toho důvodu jsme do podmínek udělení dotace dali požadavek, aby do tří let přijali minimálně 1500 pojištěnců,“ řekl ministr. Žadatel je také povinen doložit, že má uzavřenou smlouvu alespoň se čtyřmi zdravotními pojišťovnami s největším zastoupením pojištěnců v dané oblasti. Minimálně desetinu z nových pacientů pak musí tvořit děti a důchodci. Zubařská ordinace navíc musí být otevřená každý všední den v rozsahu alespoň 35 hodin týdně. A stomatolog se musí zavázat, že v obci zůstane alespoň pět let. Pokud nově příchozí zubař všechny tyto podmínky splní, může se těšit na příspěvek až 240 tisíc korun ročně až po dobu zmíněných pěti let. Rezort počítá s tím, že do tří let si na peníze sáhne až stovka žadatelů. ČTĚTE TAKÉ: Stížností na zubaře přibývá, lidem vadí špatná čeština a drahé služby

